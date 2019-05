Feijoab 2019 terá presença VIP de DJ, modelo fitness e influencer Paula Biazin

Portanto, a FEIJOAB levanta recursos para O PROJETO OAB SOLIDARIA, que trabalha durante o ano todo atendendo as requisições das entidades sociais, como a APAAE, Lar Bom Samaritano, Casa Lar, Lar Terapêutico, Hospital São Lucas, etc e também fazendo açoes solidárias envolvendo pessoas e crianças carentes.

Estamos na VII EDIÇÃO DA FEIJOAB, a primeira edição foi realizada no ano de 2013 e desde então a festa só tem crescido, melhorado a qualidade e modernizado.

Na FEIJOAB de 2018 que foi animada pelo INIMIGOS DO HP estiverem presentes 1200 pessoas e esse ano são esperadas 1500 pessoas para o evento que contará com a presença vip da Paula Biazin que é a Influencer digital e DJ mais conhecida da capital nacional do agronegócio e do Mato Grosso, faltando uma semana para a realização da 21ª edição da Feijoab, a Comissão de Advogados que organiza a festa anunciou uma nova atração. A revelação foi feita durante entrevista ao vivo a uma emissora de TV da cidade de Lucas do Rio verde -MT

Contato: (55) 62 99942 8638.

FONTE Paula Biazin

