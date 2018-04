Feiyu présente le G6, pour une vision parfaite à portée de main

Des enregistrements idéaux avec le Feiyu G6

Le matériel et le logiciel du stabilisateur G6 à cardan portatif ont été mis à jour. Avant tout, il est équipé des technologies Wi-Fi et Bluetooth qui, sur des caméras d'action GoPro, permettent aux utilisateurs de changer de mode et d'ajuster les paramètres de la caméra d'un simple clic sur la touche de l'écran latéral.

Ensuite, le nouveau stabilisateur G6 de Feiyu comprend également un incroyable écran OLED, où s'affichent les paramètres de la caméra, le mode du stabilisateur et la connexion au Bluetooth ; on obtient ainsi un meilleur contrôle de la caméra et du stabilisateur.

De plus, l'algorithme systématique reprogrammé du G6 lui permettra d'être encore plus performant et de consommer moins d'énergie. Dans le même temps, le couple moteur amélioré permet aux utilisateurs d'obtenir une meilleure stabilité et plus d'efficacité dans les prises de vue cinématographiques.

Enfin et surtout, grâce à une toute nouvelle conception algorithmique, le stabilisateur G6 est désormais plus souple et stable que jamais. La conception en élévation, entièrement inédite, permet également au stabilisateur de tourner librement dans toutes les directions et sur l'axe de tangage et l'axe de trajectoire ; le vidéaste obtient une nouvelle vision, sans obstacle.

Tout enregistrer, en toutes conditions, avec le Feiyu G6

S'appuyant sur l'excellence du G6, le tout nouveau stabilisateur G6 est revêtu de métal et de matériaux résistant à l'eau. La puissante batterie peut supporter 12 heures de fonctionnement et peut également charger les caméras d'action GoPro grâce à une interface intégrée. Grâce à son grand choix de fonctionnalités et à la personnalisation des préférences, le G6 peut également convenir aux utilisateurs dans un plus grand nombre de scénarios.

Le G6 est compatible avec la plupart des caméras d'action, comme les GoPro HERO6 / HERO5 / HERO4 / HERO3+ / HERO3, RX0 et YI 4K+, AEE et autres caméras d'action de taille et de forme similaires. Le G6 est vendu sur Ali Express, Amazon et sur le site Internet de Feiyu.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/679229/Feiyu_G6_A_Simple_World_View.jpg

