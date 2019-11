Fernando e Franco é a nova aposta do sertanejo brasileiro

Mudaram de 'mala e cuia' para a capital maranhense, São Luís, onde moram atualmente. Encararam o desafio de entrar num mercado onde o forró é predominante. Fernando com apenas 18 anos e Franco com 21 destacam-se pela simpatia, musicalidade e qualidade nas composições. Essas características molduram a ascensão dos irmãos.

A conquista fez olhares se voltarem a eles e projetos saíram do papel. A jovem dupla sertaneja prepara o lançamento do primeiro EP somente com músicas autorais. O trabalho vai levar a assinatura de Dudu Oliveira, produtor musical do Zé Neto e Cristiano. Dudu é o homem por trás do sucesso "Ferida Curada" e do atual DVD da dupla famosa no Brasil todo.

Fernando e Franco também já estiveram por duas vezes cantando com os seus ídolos Zé Neto e Cristiano. Inclusive Zé Neto disse que ouve e recomenda a dupla. Comenta-se que grandes escritórios já estão atentos ao potencial artístico da dupla que ascendeu no Nordeste. Foram descobertos pelo empresário do Maranhão, Arthur Fernando Camões, conhecido na internet como o guru dos novos talentos, fama que rende a ele mais de 100 mil seguidores nas redes sociais e mais de 6 milhões de acessos em canal no YouTube.

Com quatro anos de carreira profissional, Fernando e Franco são apontados como uma das duplas mais promissoras no Nordeste e no país. O que confirma isso? A agenda cheia.

