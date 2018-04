Firme na estratégia de qualidade em primeiro lugar, GAC Motor anuncia vendas robustas de modelos Premium

"O crescimento robusto e sustentado nas vendas no primeiro trimestre é evidência da competitividade da marca GAC Motor", disse Yu Jun, presidente da GAC Motor. "Apostando firmemente na qualidade superior, pretendemos construir carros com qualidade suprema e design personalizado que possa aumentar a experiência de viagem para todos. Esse é o alicerce sobre o qual estamos construindo nossa marca e a partir da qual continuaremos nossa expansão internacional".

No ano passado, a GAC Motor lançou novos veículos nas categorias de sedã, SUV e minivan que demonstraram as capacidades avançadas e aprimoradas da empresa em pesquisa e desenvolvimento (P&D), fabricação e qualidade. O lançamento do sedã GA8 elite, da luxuosa GS8 SUV e GM8 minivan transformou a GAC Motor na primeira montadora chinesa a cobrir os mercados de sedãs médio e de ponta, com um layout completo de veículos de classe C de luxo.

A empresa também está se esforçando para atrair talentos globais qualificados e construir um sistema de gerenciamento mais abrangente que garanta a qualidade da produção em todos os quatro elos da produção de veículos, incluindo P&D, fabricação, cadeia de suprimentos e marketing e serviços.

Estabelecendo parcerias com os principais fornecedores do mundo, como Aisin Seiki, Michelin, Continental e Faurecia, a GAC Motor está cumprindo seu compromisso de fabricar os veículos de melhor qualidade com base em seu sistema de cadeia de fornecimento global. O rápido desenvolvimento da empresa é creditado à sua cooperação estratégica com os principais fornecedores do mundo, tecnologia de ponta, layout de linha de produção inteligente e baseado em informações e o abrangente sistema de garantia de qualidade em sua fábrica de alta qualidade.

A marca de automóveis ficou em primeiro lugar entre todas as marcas chinesas no Estudo de Qualidade Inicial da China (IQS na sigla em inglês) feito pela J.D. Power Asia Pacific por cinco anos consecutivos, com o SUV GS4, campeão de vendas, em terceiro lugar na categoria de SUV compacto em 2017. Seu luxuoso GS8 SUV de sete lugares, carro chefe da empresa, recebeu uma pontuação de segurança de cinco estrelas com 57,7 no China-New Car Assessment Program (C-NCAP), o mais alto entre os SUV médios-grandes no mercado chinês.

Em 2018, a GAC Motor lançará três novos modelos para aumentar ainda mais a competitividade de seus produtos em diferentes categorias, acelerando a implementação de sua estratégia de marca internacional.

Depois que seu primeiro Centro de P&D foi criado e está funcionando na América do Norte, no Vale do Silício, a GAC Motor estabeleceu um estúdio de design avançado em Los Angeles em 14 de abril. A versão norte-americana do GS8, que será o primeiro modelo da GAC Motor a chegar ao mercado norte-americano, entrou na fase de projeto detalhado. E depois de uma estreia bem-sucedida no National Automobile Dealers Association Show no mês passado, a GAC Motor estabelecerá uma empresa de vendas na América do Norte e uma plataforma de negociação em Hong Kong em 2018.

"Nosso objetivo é construir uma marca chinesa de alta qualidade que inove, produza e distribua globalmente. Sempre colocamos a qualidade em primeiro lugar e queremos criar uma nova imagem de marcas chinesas que tenham uma influência de longo alcance", disse Yu.

A GAC Motor participará da Auto China 2018 de 27 de abril a 4 de maio no China International Exhibition Centre em Pequim. A empresa estará no estande número E103 no China International Exhibition Center New Venue. Um novo modelo de minivan fará sua estreia mundial na coletiva de imprensa.

Sobre a GAC Motor

Fundada em 2008, a Guangzhou Automobile Group Motor CO., LTD. (GAC Motor) é subsidiária do GAC Group, que ocupa o posto 238 entre as empresas Fortune Global 500. A empresa desenvolve e fabrica veículos de qualidade premium, motores, componentes e acessórios automotivos. A GAC Motor está classificada como a primeira entre todas as marcas chinesas por cinco anos consecutivos no Estudo de Qualidade Inicial da China (IQS) da J.D. Power Asia Pacific, demonstrando a estratégia centrada na qualidade da empresa, desde pesquisa e desenvolvimento (P&D) inovador, fabricação até cadeia de suprimentos e vendas e serviços.

Para mais informações, visite:

Facebook: https://www.facebook.com/GACMotor

Instagram: https://www.instagram.com/gac_motor

Twitter: https://www.twitter.com/gac_motor

Contato com a imprensa:

Sukie Wong

+86-186-8058-2829

GACMotor@126.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/681311/GAC_Motor_president_Yu_Jun.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/681312/GAC_Motor_smart_manufacturing.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/681313/GAC_Motor_GS8_SUV.jpg

FONTE GAC Motor

SOURCE GAC Motor