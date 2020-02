Firmenich nomme Ilaria Resta Présidente de Parfumerie

GENÈVE, 20 février 2020 /PRNewswire/ -- Firmenich annonce le départ à la retraite d'Armand de Villoutreys, Président de la Parfumerie et des Ingrédients, le 30 juin 2020, au terme d'une carrière remarquable de 21 ans au sein de l'entreprise. Le Groupe est ravi de nommer Ilaria Resta en tant que Présidente de la Parfumerie et membre du Comité exécutif. Mme Resta rejoindra l'entreprise dès le 2 mars 2020, et prendra la tête de la Parfumerie à compter du 1er juillet, après une transition en douceur assurée par Armand de Villoutreys. Jusqu'à récemment Vice-Présidente des soins capillaires de Procter & Gamble pour l'Amérique du Nord, Mme Resta rejoint Firmenich forte d'une connaissance approfondie du marché mondial des cosmétiques et des produits d'entretien. Au cours de sa carrière, elle parvient ainsi à construire des marques iconiques en adoptant des modèles de croissance disruptifs, tout en menant ses équipes à la réussite au sein d'une culture d'entreprise bienveillante.

« Je suis ravi de souhaiter la bienvenue à Ilaria en tant que membre du Comité exécutif de Firmenich et Présidente de la Parfumerie », se réjouit Gilbert Ghostine, CEO de Firmenich. « Ilaria est une dirigeante qui sait inspirer et dynamiser ses équipes et elle dispose d'une expérience inégalée dans le développement de marques emblématiques à forte croissance. Sa connaissance approfondie des consommateurs et sa passion pour la parfumerie et l'innovation font d'elle une interlocutrice de choix pour nos clients désireux de renforcer leurs marques. »

M. Ghostine ajoute : « Nous sommes profondément reconnaissants à Armand de Villoutreys pour sa contribution exceptionnelle au succès de Firmenich durant plus de 21 ans. Sous son leadership, la Parfumerie a approfondi ses partenariats stratégiques avec nos clients et a atteint de nouveaux sommets en termes de signature créative et d'innovation. Armand est aimé de tous ses collaborateurs, qu'il a inspiré à se surpasser pour gagner la confiance de nos clients. Il laisse également son empreinte sur l'industrie de la parfumerie à travers son implication au sein d'associations prestigieuse telles que l'IFRA et le RIFM. J'ai le plus grand respect pour Armand, dont j'ai énormément appris au cours des dernières années. Je me réjouis de poursuivre notre amitié et je lui souhaite tout le meilleur dans ce nouveau chapitre », conclut le CEO de Firmenich.

« Je suis ravie de rejoindre Firmenich en tant que Présidente de la Parfumerie. Les fragrances jouent un rôle essentiel dans la connexion à nos expériences positives ainsi qu'à nos souvenirs, et cela m'a passionné tout au long de ma carrière », déclare Ilaria Resta. « C'est un honneur pour moi de prendre la direction des activités Parfumerie de Firmenich, dont la créativité, le talent et la capacité d'innovation sont mondialement reconnus. Mon objectif premier sera de renforcer le leadership du Groupe à travers des parfums durables, qui font le bonheur des consommateurs. J'ai beaucoup d'égard pour Armand et l'excellence qu'il a su instaurer à la parfumerie. C'est un honneur pour moi de prendre le relais à présent et de contribuer à définir l'avenir de la Parfumerie Firmenich en tant que membre du Comité exécutif. »

Mme Resta rejoint Firmenich après plus de 22 ans chez Procter & Gamble. Elle y a dirigé le développement de nombreuses marques iconiques sur le marché des cosmétiques, des soins du linge et des produits d'entretien, en Europe, en Amérique du Nord et mondialement. Jusqu'à récemment Vice-Présidente des soins capillaires pour le marché Nord-Américain, elle a réalisé un taux de croissance record, a dirigé plusieurs initiatives novatrices allant du commerce en ligne à l'expérience-client durable et fut primée par WWD pour son excellence dans la construction de marques. De nationalités italienne et suisse, Mme Resta est titulaire d'un Bachelor en marketing et économie de l'Université de Naples et d'un Master en mathématiques financières. Elle déménagera prochainement des Etats-Unis à Genève avec sa famille.

A propos de Firmenich

Firmenich est la plus grande entreprise privée de parfums et d'arômes au monde. Elle a été créée en 1895 à Genève, en Suisse. Animée par le but de créer des émotions positives pour améliorer le bien-être, Firmenich a conçu nombre de parfums et arômes parmi les plus connus au monde, apportant du plaisir à plus de quatre milliards de consommateurs chaque jour. Reconnue pour son innovation et sa créativité de pointe, ainsi que pour son leadership en développement durable, Firmenich investit chaque année 10 % de son chiffre d'affaires en R & D afin de comprendre et de partager ce que la nature a de meilleur à offrir de manière responsable. Le chiffre d'affaires annuel de Firmenich s'élevait à 3,9 milliards de francs suisses à fin juin 2019. Plus d'informations sur Firmenich sont disponibles sur notre site : www.firmenich.com.

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/798187/Firmenich_Logo.jpg

Related Links

http://www.firmenich.com



SOURCE Firmenich