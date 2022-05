Flacidez pós-parto? Bioestimuladores de colágeno podem recuperar a firmeza da pele da região abdominal

O procedimento estético pouco invasivo aumenta a produção de colágeno do próprio organismo de forma natural e progressiva

SÃO PAULO, 16 de maio de 2022 /PRNewswire/ -- Quem é mãe sabe que, querendo ou não, a gravidez promove várias transformações que podem perdurar após a gestação. Um dos casos é a flacidez abdominal que, pós-parto, pode afetar a autoestima das mamães.

É muito natural que o corpo demore um pouco mais para recuperar sua firmeza e forma anterior. A dermatologista Dra. Bárbara Faria Correa (CRM-RJ 943924) explica que "A maioria das transformações que ocorrem durante a gestação acontecem por questões hormonais que afetam principalmente a pele. Além disso, ocorre uma distensão da pele abdominal para que o útero possa se expandir, e essa distensão repentina pode romper algumas fibras elásticas da pele, deixando-a mais flácida após o nascimento da criança".

Hoje existem algumas soluções eficazes para ajudar as mães a recuperar a firmeza e a sustentação da pele do abdômen, como é o caso do bioestimulador de colágeno Sculptra®, da Galderma, que aumenta 66,5% a produção de colágeno¹. Seus resultados são progressivos e podem durar dois anos².

Sculptra® estimula a produção do colágeno produzido pelo próprio organismo, proporciona um efeito gradual e natural, e pode ser aplicado em algumas áreas do rosto e corpo, como abdômen, braços, coxas e glúteos.

"O bioestimulador de colágeno é uma opção bem eficaz para as mães que desejam recuperar a firmeza da pele do abdômen, mas a aplicação só pode ser feita após o período de lactação. Já para recuperar a musculatura, é importante associar alguns exercícios físicos específicos para a região", complementa a dermatologista.

A quantidade de sessões varia de acordo com cada caso, mas, normalmente, os resultados são percebidos a partir da terceira semana da aplicação, atingindo seu pico no terceiro mês.

Sculptra® é um procedimento não cirúrgico e pouco invasivo, que só pode ser realizado por profissionais da saúde habilitados à prática de injetáveis, capazes de avaliar qual tratamento é mais indicado para cada caso.

Sobre a Galderma

A Galderma é a maior empresa independente de dermatologia do mundo, presente em aproximadamente 100 países. Desde a sua criação em 1981, tem sido movida por uma dedicação completa à Dermatologia, oferecendo um portfólio inovador e com base científica de marcas e serviços sofisticados em Estética, Produtos ao Consumidor e Medicamentos. Focada nas necessidades dos consumidores e pacientes, a Galderma trabalha em parceria com profissionais de saúde para garantir resultados superiores. As marcas de estética da Galderma foram consideradas top of mind dos profissionais da saúde nas categorias Bioestimuladores de Colágeno, Ácido Hialurônico e Toxina Botulínica, segundo pesquisa realizada pela HSR Health, entre janeiro e abril de 2021, com 241 médicos. A empresa segue avançando a dermatologia para cada história de pele, porque entende que a pele em que estamos molda nossas histórias de vida. Para mais informações, visite https://www.galdermaaesthetics.com.br/

