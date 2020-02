FLE optimiert die Geschäftsprozesse mit der Yardi-Software

Der Investmentberater aus Wien wird sein Portfolio für Österreich, Deutschland und Osteuropa in Zukunft mit einer cloudbasierten Lösung verwalten

WIEN, Österreich, 26. Februar 2020 /PRNewswire/ -- Als Teil der LFPI-Gruppe ist die FLE GmbH als Investmentberater für Immobilien tätig und hat ihren Hauptsitz in Wien. Im Portfolio der betreuten Fonds befinden sich über 50 Objekte in Österreich, Deutschland, Ungarn, Polen und der Tschechischen Republik, deren Gesamtfläche sich auf knapp 560.000 Quadratmeter beläuft. Die FLE GmbH ist seit 2011 Kunde von Yardi und nutzt seitdem Yardi Voyager® als zentrale Quelle für ihre Unternehmens- und Leistungsdaten.

Der Durchschnittswert der Einzelobjekte von FLE liegt bei 15 Millionen Euro. Im Schnitt befinden sich in jedem Objekt 10 bis 15 Mieter. Die Standorte reichen von Budapest, Prag und Wien über München, Stuttgart, Düsseldorf, Hannover und Hamburg bis zu den polnischen Metropolen Breslau und Krakau. Das diversifizierte Portfolio umfasst Bürogebäude, Hotels, Einzelhandelsimmobilien und weitere Objekte.

2019 führte FLE mit Yardi Voyager® Commercial, Yardi® Job Cost und Yardi® Procure to Pay weitere Lösungen von Yardi ein. Der Ausbau der Technologieplattform von FLE ermöglicht eine noch effizientere Betriebsführung sowie die Bereitstellung zusätzlicher Kundendienstleistungen.

„Wir freuen uns sehr, dass die FLE GmbH noch mehr Technologien von Yardi für ihr europäisches Portfolio einsetzt", sagt Neal Gemassmer, Vice President International bei Yardi. „Wir sind gespannt, wohin uns die gemeinsame Reise führen wird, bei der wir die strategischen Ziele von FLE für mehr Wachstum weiterhin unterstützen werden."

„Ich bin sehr stolz darauf, dass wir das gesamte Property Management unseres Portfolios für Österreich und Deutschland in nur vier Monaten von fünf verschiedenen Systemen zu YardiOne transferiert haben. Ohne den unermüdlichen Einsatz der Implementierungsteams von Yardi und FLE wäre das nicht zu schaffen gewesen. An dieser Stelle möchte ich beiden Teams meinen Dank aussprechen. Unsere Reise ist aber noch nicht zu Ende: Wir freuen uns auf die erfolgreiche Implementierung der Tools zum Property- und Assetmanagement in Osteuropa und des Investmentmoduls für die LFPI-Gruppe", so Dr. Bernadett Pauer, Leiterin Assetmanagement bei FLE.

Über FLE und die LFPI-Gruppe

Als Teil der LFPI-Gruppe ist die FLE GmbH als Investmentberater für Immobilieninvestitionen in Mitteleuropa tätig und hat ihren Hauptsitz in Wien. Die LFPI-Gruppe mit Sitz in Paris ist einer der führenden unabhängigen Multi-Strategie-Assetmanager in Europa. Weitere Informationen finden Sie auf fle.co.at/en.

Über Yardi

Yardi® entwickelt und unterstützt branchenführende Investitions- und Objektverwaltungssoftware für alle Arten und Größen von Immobilienunternehmen. Yardi wurde 1984 gegründet und hat seinen Sitz in Santa Barbara, Kalifornien, USA. Yardi bedient Kunden weltweit und führt Niederlassungen in Australien, Asien, dem Nahen Osten, Europa und Nordamerika. Weitere Informationen finden Sie auf yardi.de.

