FRAM Capital compra participação na gestora de marcas de cosméticos Classy Brands

"A entrada da FRAM Capital como nossa acionista agregará não somente em nossos níveis de governança corporativa como trará a possibilidade de incluir novas marcas em nosso portfólio. Estamos em negociações avançadas com quatro novas marcas, que permitirão mais que dobrar o faturamento da companhia nos próximos 2 anos, por meio de plug and play em nossa plataforma, que está toda preparada para crescer" diz Igor Malatesta, CEO e acionista da empresa.

A Classy Brands, que já conta com 6 marcas em seu portfólio, pretende expandir sua atuação nos segmentos capilar e pele por decisão estratégica. Serão duas novas marcas que chegarão ao mercado, o segmento capilar com até 80 SKU's até o final de 2021 e, cuidados com a pele mais 13 novos itens de beleza. Desde 2015, a Classy Brands tem crescido acima dos 35%, sempre estabelecendo relações duradouras, tanto com clientes, colaboradores e fornecedores.

Para a FRAM Capital o mais importante nesta aquisição é que a empresa está de olho no segmento de beleza no país, com a possibilidade de outras parcerias para o futuro. "Nossa tese é que o mercado de higiene e beleza no Brasil é um setor resiliente com muitas oportunidades de consolidação, e encontramos na Classy Brands uma plataforma pronta para este movimento, com time muito capacitado e todo operacional preparado para uma nova fase de crescimento. Estamos muito animados com o investimento" diz Nicolas Londono, head de Investimentos Alternativos da FRAM Capital.

A Classy Brands tem mais de 10 anos de história no mercado de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos (HPC) brasileiro. Nesse período, foi sócia da modelo Gisele Bündchen na sua marca Sejaa, também foi responsável pela importação e distribuição dos produtos da Sephora Collection no Brasil, entre outras operações de sucesso.

Com alta capacidade interna de supply chain e desenvolvimentos de produtos, presentes em mais de 65 mil pontos de vendas em todos estados do Brasil, através de uma força de vendas de 60 representantes. Com o propósito de ser referência no mercado Clean Beauty a empresa tem apostado em produtos inovadores, que não demandam a utilização de água no desenvolvimento e em toda cadeia produtiva. Um passo certeiro, ainda mais em um momento em que a crise hídrica não atinge só o Brasil, mas também o mundo inteiro.

Sobre a FRAM Capital:

A FRAM Capital é uma casa única na originação e oferta de investimentos e negócios exclusivos ao investidor, serviços qualificados ao mercado financeiro e de administração e investimento em empresas. A FRAM tem aumentado o foco em Ativos Alternativos com destaque para Infraestrutura, Private Equity e operações estruturadas de grande destaque.

Em sua plataforma robusta há fundos e papéis, produtos complexos e estruturados em ativos reais, com relação assimétrica entre risco e retorno.

Sobre a Classy Brands:

A Classy Brands é uma empresa brasileira, no mercado há mais de 10 anos, com forte atuação na importação, distribuição e marketing no setor de cosméticos. A empresa atua no segmentos de beleza e higiene pessoal, voltada a um consumidor que busca produtos veganos sustentáveis de qualidade a preço acessível.

