富康地产集团代表卖家完成布鲁克林丹波场外交易

纽约法拉盛2021年11月30日 /美通社/ -- 富康地产集团David Chou代表一名未公开身份的卖家，在布鲁克林丹波分市场参加了一项可建筑区域占地13749平方米、价值4850万美元的场外土地收购交易。这块被收购的地产位于前大街218号，目前是一处单层仓库，占地4645平方米，从前大街一直延伸到约克街。目前，该地产被划为商业和住宅用途，可建筑区域占地面积最大可达13749平方米。在布鲁克林丹波的热门街区完成这项罕见而庞大的交易，对David Chou和富康地产集团而言是一项值得弹冠相庆的成就。

富康地产集团创始人David Chou表示：“我们很高兴分享这则消息，我们成功出售了丹波这处罕见而庞大的地产。这处地产发展潜力非凡，丹波街区正在成为布鲁克林地区最受追捧投资街区之一的道路上阔步前行。在这条风雨兼程的发展之路上，我会努力帮助每一位客户解决问题。由于我对纽约房地产市场分外关注且专业功底深厚，我的每位客户都能够乘兴而来，满意而归。”

David Chou在商业和住宅房地产市场拥有35余年的从业经验。富康地产集团拥有100多名技术娴熟的代理人，专业从事中美两国跨境房地产交易。与富康地产集团合作的典型买家和卖家正在寻求1031物业交换方面的帮助，该公司促成了价值1000万到2000万美元的月交易额。公司还在助力中美市场获得住宅和投资物业方面拥有丰富的经验。过去，富康地产集团曾为一家总部位于中国的房地产公司及其1亿美元收购预算提供过咨询服务，还为一家正在寻求收购中等规模酒店方面协助的中国联营集团提供过咨询服务。此次以4850万美元出售布鲁克林丹波的仓库，是该公司完成的最著名交易之一。

联系人：David Chou

4203 162nd Street

Flushing, NY 11358

办公电话：212.353.8818

Chou's Realty Group Inc

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