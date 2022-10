Furmark® na ativa: mais de 50 mil etiquetas chegando às lojas de varejo de peles em todo o mundo como Furmark®, o sistema global de rastreabilidade, se concentra na expansão.

LONDRES, 18 de outubro de 2022 /PRNewswire/ -- Desde seu lançamento em setembro de 2021, a Furmark®, o sistema global de certificação e rastreabilidade de peles naturais, conseguiu reunir o número notável de 150 fabricantes para se unirem ao sistema e fornecerem roupas de peles naturais a uma rede global de varejistas. Isso resultou em mais de 50.000 peças de vestuário Furmark® atualmente disponíveis em mercados internacionais; em lojas, lojas de departamentos e on-line, e esse número parece crescer diariamente.

Espera-se que essa expansão seja mais do que o dobro no próximo ano, com uma meta ambiciosa de mais de um milhão de etiquetas entrando nos mercados nos próximos dois anos.

Seguindo a crescente demanda de marcas e grupos de luxo para expandir a certificação Furmark® , o IFF planeja melhorar ainda mais o sistema para incorporar tipos adicionais de peles, incluindo Chinchilla e Nutria, bem como trabalhar com o setor de carneiros para desenvolver novos protocolos para certificar o pelo da tosquia de carneiros. Atualmente, o sistema Furmark® inclui os seguintes tipos de peles: vison, raposa, chinchila, finnraccoon, cordeiro, Poly, zibelina e peles de animais selvagens.

Além disso, a Furmark® também incluirá uma nova característica ao sistema, com foco na reforma e reparo. O IFF introduziu uma nova funcionalidade no sistema, que não só permitirá a modificação por fabricantes certificados pela Furmark® usando peles certificadas pela Furmark® , mas também manterá um registro de manutenção. Isso permite que o consumidor tenha confiança de que as peles que está comprando são rastreáveis, com todos os seus registros de manutenção em arquivo, promovendo a longevidade e a durabilidade.

Mark Oaten, CEO da International Fur Federation (IFF), disse: "É excelente ver quantas empresas a Furmark® conseguiu envolver somente no último ano e, como resultado, hoje já podemos oferecer aos consumidores internacionais de peles uma ampla seleção de roupas de peles naturais totalmente certificadas. E este é apenas o primeiro ano. Nossos planos de crescimento e expansão futuros nos dão a confiança no futuro do varejo de peles. A Furmark certamente estabeleceu um precedente na indústria da moda com o nível de transparência que temos sido capazes de mostrar por meio da cadeia de suprimentos."

O sistema Furmark® permite que os clientes comprem e usem peles naturais com total confiança de que suas roupas têm a garantia de ter atendido aos rigorosos padrões de bem-estar animal e considerações de padrões ambientais. Desenvolvido pela International Fur Federation (IFF) com informações do grupo LVMH (o maior conglomerado de produtos de luxo do mundo), os consumidores podem se assegurar de fazer uma compra de pele natural certificada pela Furmark®. Cada peça Furmark® vem completa com um código alfanumérico exclusivo, protegido contra falsificação, que fornece informações completas de rastreabilidade ao consumidor, incluindo o tipo de pele, a origem de peles, em qual programa de bem-estar o animal se enquadra, o fabricante e o local da fabricação.

O IFF continua otimista sobre o futuro. Mark Oaten concluiu: "Entre todas as incertezas e dificuldades que enfrentamos, com a pandemia, as sanções na Rússia e os múltiplos confinamentos em toda a China, assim como muitos outros setores, o setor de peles certamente operou em fluxos e refluxos. No entanto, nos bastidores, as pessoas deste setor demonstraram uma resiliência incrível e se uniram de uma forma que só pode provocar otimismo e entusiasmo. Uma coisa é certa, o sistema Furmark® agitou o jogo. Se as pessoas tinham dúvidas sobre comprar ou usar peles naturais, receberam sua resposta com a Furmark®."

