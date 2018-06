Fyffes reçoit un prix de la CLAC pour son engagement en faveur du commerce équitable dans le secteur de la banane

L'événement a réuni des participants du monde entier, représentant les organisations du système de commerce équitable international. Le programme incluait une « nuit d'hommage » au cours de laquelle la CLAC a récompensé des organisations et des individus qui ont joué un rôle fondamental dans le développement et le renforcement des pratiques du commerce équitable. Fyffes a été récompensée dans la catégorie « négociant » pour son parcours exemplaire en tant que plus grand acheteur de bananes issues du commerce équitable et pour son engagement en faveur d'une stratégie d'achat équilibrée auprès d'organisations et de plantations détenues par de petits producteurs.

« Cette année, nous célébrons le 30e anniversaire depuis que les producteurs de café mexicains ont décidé de militer pour de meilleures conditions commerciales afin de réduire leur dépendance vis-à-vis des organisations caritatives et des activités non agricoles, posant les bases de ce qui est aujourd'hui le mouvement du commerce équitable », a déclaré Marike Runneboom de Peña, présidente de la CLAC, dans une lettre informant Fyffes de sa récompense.

Fyffes a reçu de nombreuses certifications « commerce équitable » et autres certifications internationales. Au mois d'avril, son exploitation de melons Sur Agrícola de Honduras (Suragroh) au Honduras a reçu la certification commerce équitable de Fair Trade USA, une organisation à but non lucratif qui fixe des normes et certifie les produits qui favorisent des moyens de subsistance durables pour les agriculteurs et les ouvriers agricoles et qui protègent l'environnement. Fyffes est également l'importateur qui compte le plus grand nombre de partenaires de production certifiés Global G.A.P.

« Fyffes est honorée de recevoir cette récompense importante de la part de la CLAC au cours de l'Assemblée générale de Fairtrade International », a déclaré David McCann, président de Fyffes Limited. « Cette nouvelle récompense reconnaît l'engagement de Fyffes à préserver le commerce équitable et à mettre en œuvre des pratiques commerciales durables, et notamment à soutenir les petits producteurs qui apportent une contribution importante au développement économique de leurs communautés. »

À propos de Fyffes

Fyffes Limited est un des principaux importateurs et distributeurs internationaux de produits agroalimentaires tropicaux et de champignons de qualité, dont le siège social est situé à Dublin (Irlande). Célébrant son 130e anniversaire en 2018, Fyffes est la plus ancienne marque de production de fruits au monde. Fyffes exerce des activités commerciales, agricoles et d'exportation en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique centrale et en Amérique du Sud, et entretient des relations commerciales de longue date avec des groupes de producteurs en Amérique centrale et en Amérique du Sud. Les principales activités de la société comprennent la production, l'approvisionnement, l'expédition, le mûrissement, la distribution et la commercialisation de bananes, d'ananas, de melons et de champignons. Les principes de responsabilité d'entreprise sont inscrits dans l'ADN de la marque Fyffes, qui a obtenu de nombreuses certifications internationales pour ses bonnes pratiques, que ce soit en matière sociale, environnementale ou de développement durable. Fyffes est le premier importateur de bananes et le principal distributeur de bananes biologiques ou issues du commerce équitable en Europe, ainsi que l'importateur possédant le plus grand nombre de partenaires de production certifiés Global G.A.P. dans le monde. Fyffes est une filiale de Sumitomo Corporation depuis 2017. (www.fyffes.com)

