GAC Motor : son GS4 le plus vendu devient un nouveau SUV intelligent

GAC Motor a développé plusieurs modèles revalorisés, de véritables bonds en avant, qui placeront le nouveau Qiyun GS4 à la pointe du marché :

Un système AVNT intelligent offrant une large gamme de services et de fonctionnalités, des commandes vocales et à la communication sociale en passant par le divertissement

Un assistant sans fil intelligent T-Box qui comprend 14 fonctions, telles que la sécurité et l'antivol, le service de secours d'urgence et le diagnostic à distance du véhicule, et qui permet à l'utilisateur de contrôler le véhicule à distance sur son smartphone

Navigation intelligente

33 déclencheurs vocaux et reconnaissance et réponse vocales en 1,2 seconde

« Grâce à la convergence de l'informatique dématérialisée, du Big Data, de l'Internet des véhicules, de l'intelligence artificielle et autres technologies, conduire le nouveau SUV Qiyun GS4, c'est comme avoir un copilote à commande vocale dans le véhicule qui bénéficie alors d'une sensibilité et d'une vitesse pointues », a déclaré Yu Jun, président de GAC Motor. « Le nouveau GS4, avec son système AVNT intelligent, lève le voile sur la nouvelle approche de GAC Motor face aux défis, aux opportunités et à la concurrence à l'ère de la révolution technologique et de la transformation industrielle. À l'avenir, nous travaillerons avec les leaders de la technologie numérique, notamment Tencent, iFLYTEK et AutoNavi, pour apporter au domaine de la conduite intelligente encore plus d'innovations. »

Le nouveau GS4 n'expose pas seulement la nouvelle manière de penser la conception et la fabrication de véhicules chez GAC Motor, de même que ses futurs objectifs stratégiques en la matière, il fait aussi avancer le développement de systèmes intelligents connectés pour les voitures et confirme l'émergence d'un nouvel écosystème gagnant-gagnant dans l'industrie.

Le design extérieur du nouveau Qiyun GS4 rend manifeste un certain sens de la science et de la technologie avec ses grands phares à DEL, sa calandre chromée audacieuse, ses tout nouveaux feux diurnes à DEL en forme de L et son feu arrière à DEL « aile de lumière » qui améliore la visibilité du véhicule aux autres conducteurs.

De plus, le nouveau GS4 dispose d'un grand toit ouvrant panoramique (1240 mm / 870 mm), d'un chargeur de téléphone sans fil, d'un système d'image haute résolution pour le parking, d'une gestion intelligente de l'air et d'une lumière ambiante bleue glace qui rend plus agréable, et de beaucoup, l'expérience de voyage.

Le nouveau SUV offrira deux options de système d'alimentation, le 200T (1,3T) et le 235T (1,5T), ainsi qu'une transmission 6AT pour les deux modèles. Il utilise également le système de montage du groupe propulseur gauche et droit, ainsi que les performances et les mécanismes de commande NVH.

Depuis son lancement officiel le 18 avril 2015, le GS4 de GAC Motor s'est mérité les éloges de près de 900 000 utilisateurs. Il a reçu une note d'or de C-ECAP et se classe au sommet du segment des SUV compacts, pour la deuxième année consécutive, dans l'étude IQS réalisée par J.D. Power.

À propos de GAC Motor

Guangzhou Automobile Group Motor CO., LTD (GAC Motor), fondée en 2008, est une filiale du groupe GAC qui occupe la 238e place parmi les 500 sociétés du classement Fortune Global. GAC Motor conçoit et fabrique des véhicules de première qualité, de même que des moteurs, des composants et des accessoires automobiles. Au cours des cinq dernières années, consécutivement, GAC Motor se classe au premier rang de toutes les marques chinoises dans l'étude sur la qualité initiale en Chine (China Initial Quality Study SM, IQS), Asie-Pacifique, réalisée par J.D. Power, classement qui met en évidence sa stratégie d'entreprise centrée sur la qualité, de la recherche et développement (R et D) à la fabrication, en passant par la chaîne d'approvisionnement, les ventes et les services.

