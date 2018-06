GAC Motor livre 150 GA3S aux forces de police du Nigéria

« GAC Motor a apporté avec succès une variété de modèles phares au Nigéria, obtenant des commandes d'achat groupées de la part de gouvernements locaux pour montrer sa qualité et son image de marque positive. Cette toute dernière coopération accélérera davantage notre développement sur le marché nigérian », a déclaré Yu Jun, le président de GAC Motor.

La police nigériane a vanté la conception puissante et intelligente ainsi que les excellents composants de sécurité du modèle GA3S. Elle considère que le style, la conception et les composants de sécurité intelligents personnalisés du modèle peuvent être adaptés aux exigences complexes des véhicules de police.

Pour mieux s'adapter au développement du marché en Afrique, GAC Motor optimise en permanence la conception de ses véhicules en fonction des conditions locales des routes afin de garantir une qualité et des performances fiables. La plupart des modèles ont été spécifiquement ajustés pour répondre aux exigences de performance sur des routes cahoteuses et boueuses, en ajoutant par exemple un châssis plus élevé afin d'améliorer la hauteur de passage. Avec son excellente qualité de produits et sa grande adaptabilité au marché africain, GAC Motor a remporté la faveur des consommateurs locaux et est l'une des meilleures marques chinoises au Nigéria en termes de ventes.

GAC Motor a réussi sur ce marché en restant fidèle à son principe qui consiste à privilégier en premier lieu la qualité. GAC Motor s'est classée pendant cinq ans d'affilée en première position de toutes les marques chinoises dans l'étude de qualité IQS de J.D. Power en Asie. GS8, le modèle le plus populaire au Nigéria, est coté cinq étoiles par le C-NCAP (Programme d'évaluation des nouveaux véhicules de Chine). La société a également établi des partenariats stratégiques avec les meilleurs fournisseurs mondiaux et a recruté les meilleurs talents pour suivre strictement la qualité, ce qui dynamisera le développement de la société sur le marché africain et dans le monde dans son ensemble.

Étapes remarquables pour GAC Motor sur le marché africain

Ouverture du premier concessionnaire au Nigéria en décembre 2014 et d'un second deux ans plus tard.

En 2016, GAC Motor a créé une usine SKD (semi-assemblage) au Nigéria, devenant la première marque automobile chinoise à disposer de pièces assemblées localement.

En 2017, le gouvernement de l'État de Nassarawa a réalisé un achat groupé de GS8, GS4 et GA3S comme véhicules officiels de réception.

En février 2018, le GS8, le modèle phare de GAC Motor, a été lancé au Nigéria.

Le Nigéria est l'un des marchés les plus importants dans la stratégie de croissance de GAC Motor en Afrique, qui comprend le développement de ses équipes de direction locales, le lancement de versions localisées de ses principaux modèles, ainsi qu'une usine sur le terrain qui permet au constructeur automobile de continuer à percer sur le marché.

En obtenant une base solide au Nigéria, un pays participant à l'initiative chinoise « La Ceinture et la Route », GAC Motor pourra atteindre plus efficacement une plus grande partie du marché africain et poursuivre l'internationalisation de sa marque.

À propos de GAC Motor

Fondée en 2008, Guangzhou Automobile Group Motor CO., LTD (GAC Motor) est une filiale du Groupe GAC qui se classe au 238e rang parmi les sociétés Fortune Global 500. La société développe et construit des véhicules, moteurs, composants et accessoires automobiles de haute qualité. GAC Motor figure en tête de toutes les marques chinoises depuis cinq années consécutives dans l'étude de qualité initiale chinoise (IQS, Initial Quality Study SM) de J.D. Power en Asie-Pacifique, ce qui démontre la place centrale que la société accorde à la qualité dans sa stratégie, et ce à tous les niveaux : recherche et développement (R&D), fabrication, chaîne d'approvisionnement, ventes et services.

