GAC Motor überzeugt bei seiner Erstteilnahme an der NADA 2018 mit Premium-Fahrzeugmodellen

Ein wichtiges Ereignis während der Messe ist das GAC-Motor-Händlertreffen 2018, das am 23. März exklusiv für Händler im Four Seasons Hotel stattfindet. Als einer der führenden Marktplätze für Automobilprodukte, -dienstleistungen und -technologien bietet die NADA-Messe Automobilherstellern eine Plattform, um mit Händlern in Kontakt zu treten.

„Angesichts unserer Ankündigung auf der 2018 North American International Auto Show (NAIAS), im Jahr 2019 in den US-Markt einzutreten, ist die Teilnahme an der NADA-Messe ein perfekter Start für GAC Motor, Partnerschaften zu etablieren und unser Händlernetz im nordamerikanischen Markt auszubauen", sagte Yu Jun, der Präsident von GAC Motor.

„Wir hoffen, den Ruf von GAC Motor zu stärken, eine solide Grundlage für ein zukünftiges Vertriebsnetz zu schaffen und unsere Entschlossenheit für den Eintritt in den US-Markt auf der NADA-Messe weiter zu untermauern. Wir haben mit vielen lokalen Händlern verhandelt und freuen uns darauf, in Las Vegas mit weiteren Partnern Kontakte zu knüpfen."

GAC ist für seinen ersten Auftritt auf der NADA-Messe bestens vorbereitet und wird dort vier Premium-Fahrzeugmodelle vorstellen, die auf dem internationalen Markt alle eine solide Leistung demonstriert haben.

Der Geländewagen (SUV) GS8 erfreut sich sowohl auf dem heimischen als auch auf dem globalen Markt sehr großer Beliebtheit. Seit seiner Markteinführung im Oktober 2016 hat das Fahrzeug die Nummer 1 im Marktsegment der 7-sitzigen SUV-Fahrzeuge erreicht, was für chinesische High-End-SUVs einen historischen Durchbruch bedeutete.

Der GM8, der erste Minivan der Marke, der erst vor zwei Monaten auf den Markt gebracht wurde, hat die neuesten Errungenschaften von GAC Motor im Bereich der unabhängigen Forschung und Entwicklung (FuE) und Spitzentechnologien hervorgehoben. Auf der NAIAS 2018 stellte GAC Motor seine neueste Limousine, die GA4 vor. Diese wurde über die G-CPMA-Plattform des Unternehmens entwickelt, ein Modell, das es dem Autohersteller ermöglicht hat, in das oberste Marktsegment einzutreten.

Das meistverkaufte SUV-Modell von GAC Motor, der GS4, rangiert mit 841.410 verkauften Autos seit April 2015 unter den Top 3 im SUV-Markt.

GAC Motor, Chinas am schnellsten wachsender Autohersteller, hat ein erstklassiges Fertigungssystem sowie ein globales FuE-Netzwerk und eine weltweite Lieferkette etabliert. 2017 verkaufte das Unternehmen 508.600 Fahrzeuge, was im Jahresvergleich einer Wachstumsrate von 37 Prozent entspricht. In den ersten beiden Monaten des Jahres 2018 hat GAC Motor mit 95.136 verkauften Autos wieder Geschichte geschrieben, denn im Vergleich zum Vorjahr entspricht dies einem Zuwachs von 20,3 Prozent.

„Durch die Teilnahme an der NADA hoffen wir, den Aufbau unseres globalen Händlernetzwerks zu beschleunigen. GAC Motor hat es sich stets zur Aufgabe gemacht, hochwertige, erstklassige Produkte mit handwerklichem Geschick zu bauen", sagte Yu.

Die 2008 gegründete Guangzhou Automobile Group Motor CO., LTD (GAC Motor) ist eine Tochtergesellschaft der GAC Group, die unter den Fortune Global 500-Unternehmen Platz 238 belegt. Das Unternehmen entwickelt und produziert hochwertige Fahrzeuge, Motoren, Komponenten und Autozubehör. GAC Motor belegt in der China Initial Quality Study SM (IQS) von J.D. Power Asia Pacific seit nunmehr fünf Jahren in Folge den ersten Platz unter allen chinesischen Marken. Dies beweist die rundum qualitätsorientierte Strategie des Unternehmens - von innovativer Forschung und Entwicklung (FuE) über Fertigung und Lieferkette bis hin zu Vertrieb und Kundendienst.

