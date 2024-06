Gan & Lee Pharmaceuticals präsentiert bahnbrechende Daten zu drei innovativen Produkten auf den 84. wissenschaftlichen Tagungen der American Diabetes Association

Die oben genannten Abstracts und Präsentationen stellen die Daten dar, die von Gan & Lee vorgestellt oder veröffentlicht werden. Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen über Prüfpräparate, die derzeit von Gan & Lee entwickelt werden. Es ist wichtig, darauf hinzuweisen, dass die Entwicklung von Arzneimitteln mit Risiken verbunden ist und dass es keine Garantie dafür gibt, dass künftige Studien Ergebnisse liefern, die mit den auf der 84. wissenschaftlichen Tagung der ADA vorgestellten übereinstimmen.

Informationen zu Gan & Lee

Gan & Lee Pharmaceuticals entwickelte das erste inländische Insulinanalogon in China. Derzeit hat Gan & Lee sechs Kerninsulinprodukte, darunter fünf Insulinanaloga: langwirksame Glargin-Injektion (Basalin®), schnellwirksame Lispro-Injektion (Prandilin™), schnellwirksame Aspart-Injektion (Rapilin®), Mischprotamin-Zink-Lispro-Injektion (25R) (Prandilin™25), Aspart 30-Injektion (Rapilin®30) und eine Humaninsulin-Injektion – Mischprotamin-Humaninsulin-Injektion (30R) (Similin®30). Das Unternehmen hat in China zwei zugelassene Medizinprodukte, nämlich wiederverwendbare Insulininjektionspens (GanleePen), und Einweg-Pen-Nadeln (GanleeFine®).

In Chinas zweiter volumenbasierter Beschaffung (VBP) im Jahr 2024 belegte Gan & Lee Pharmaceuticals den zweiten Platz in der Gesamtwertung und den ersten Platz unter den inländischen Unternehmen in Bezug auf die Beschaffungsnachfrage nach Insulinanaloga. Auch auf den internationalen Märkten ist das Unternehmen auf dem Vormarsch: Die Einweg-Pen-Nadel (GanleeFine®) wird 2020 von der US-amerikanischen Food and Drug Administration (FDA) zugelassen und erhält 2024 die GMP-Inspektionsgenehmigung der Europäischen Arzneimittelagentur (EMA). Diese Errungenschaften stärken die Wettbewerbsfähigkeit von Gan & Lee sowohl auf dem internationalen als auch auf dem heimischen Markt erheblich.

In Zukunft wird Gan & Lee eine umfassende Abdeckung der Diabetesbehandlung anstreben. Mit dem Ziel, ein pharmazeutisches Unternehmen von Weltrang zu werden, wird Gan & Lee auch aktiv neue chemische Wirkstoffe und biologische Arzneimittel entwickeln und sich dabei auf Behandlungen für Stoffwechselkrankheiten, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und andere therapeutische Bereiche konzentrieren.

