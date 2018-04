GCL Group e Softbank investem US$ 930 milhões para estabelecer uma joint venture na Índia

SUZHOU, China, 3 de abril de 2018 /PRNewswire/ -- A GCL System Integration Technology Co., LTD (SZ: 002506) (GCL-SI), subsidiária da GCL, principal conglomerado de energia limpa do mundo, anunciou que em 29 de março, o GCL Group assinou um memorando de entendimento (MoU, Memorandum of Understanding) com o Softbank Vision Fund (SBVF), por meio de seu gestor, o Softbank Investment, subsidiária do Softbank Group. O principal conteúdo do memorando é que o GCL Group e o Softbank Investment concordaram em estabelecer uma empresa de joint venture em Andhra Pradesh, Índia, quer direta quer por meio de suas respectivas subsidiárias ou afiliadas, da qual o Softbank Investment responde por 60% e o GCL Group 40%. A taxa de proporção acionária da joint venture seria ajustada de acordo com a necessidade se um terceiro sócio for introduzido mais adiante. A composição do quadro de diretores da joint venture será consistente com o da estrutura acionária.