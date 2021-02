Geely et Concordium annoncent la création d'une coentreprise pour fournir une technologie de chaîne de blocs et des services en Chine, avec le soutien de la technologie de chaîne de blocs de Concordium

La transformation de l'industrie et le progrès de la société ont toujours été motivés par le développement de nouvelles technologies. De même, la croissance de Geely s'est toujours faite en mettant les dernières technologies à la disposition des gens. La coentreprise est l'une des prochaines étapes pour consolider ce leadership technologique.

La technologie de la chaîne de blocs fournit une base technique pour une collaboration gagnant-gagnant et pour l'établissement d'une confiance mutuelle et de transactions sûres, sécurisées et rapides, ainsi que des possibilités de plateformes intéressantes.

Concordium, et son Concordium Blockchain Research Center Aarhus, contribue à cette technologie grâce à ses recherches de pointe au niveau mondial sur les primitives cryptographiques pour les chaînes de blocs, et dans le domaine des preuves « zéro connaissance », du peer-to-peer, d'autres recherches de pointe sur les chaînes de blocs et de l'informatique de classe mondiale.

Première étape de l'alliance stratégique entre Concordium et Geely, la nouvelle société devrait être opérationnelle en 2021, sous réserve des autorisations réglementaires.

La coentreprise fournira une chaîne complète et aidera les clients à élaborer des cas d'utilisation commerciale et des solutions dans divers secteurs en se concentrant sur les technologies de pointe pertinentes, c'est-à-dire l'identité numérique, les technologies réglementaires, les technologies d'amélioration de la confidentialité.

La coentreprise coopérera avec Genius & Guru, une société détenue à 100 % par Geely. Ensemble, les deux partenaires élaboreront des cas d'utilisation et des solutions dans divers secteurs d'activité.

Visant à servir la finance du futur et à promouvoir les nouvelles technologies dans la finance, Genius & Guru essaie de construire un écosystème financier ouvert avec la fintech en son cœur. Basé à Pékin, Genius & Guru a investi dans des institutions financières et des entreprises de haute technologie dans plusieurs grandes villes de Chine, telles que Pékin et Shanghai, et Copenhague, au Danemark.

Daniel Donghui Li, PDG de Zhejiang Geely Holding Group, a déclaré : « Cette coopération entre Concordium et Geely est d'une grande importance pour les deux parties. Nous poursuivons activement les technologies de transformation en créant des alliances et en mettant en synergie les ressources mondiales afin de créer une plus grande valeur pour nos utilisateurs finaux. Le fait de pouvoir exploiter la technologie de classe mondiale de la chaîne de blocs de Concordium établira des normes industrielles avec son infrastructure sous-jacente pour les applications de la chaîne de blocs. En unissant nos forces en Chine, nous appliquerons et développerons cette technologie et explorerons les voies permettant de construire une écologie industrielle de pointe en matière de chaînes de blocs afin de réduire le coût de la confiance et de fournir aux entreprises l'accès à une plate-forme dotée des outils dont elles ont besoin pour développer ensemble des applications basées sur des chaînes de blocs et se développer dans l' « Internet de la valeur ». »

« Concordium se réjouit de cette coentreprise qui nous permettra d'offrir à nos clients chinois l'une des principales technologies de chaînes de production du monde, et aussi de bénéficier des synergies de l'une des principales entreprises chinoises dans le domaine des technologies à évolution rapide, pour le développement futur de Concordium », a déclaré Lars Seier Christensen, président de la Concordium Foundation.

Il ajoute : « Pour les entreprises, la chaîne de blocs est encore une nouvelle technologie, prête à être utilisée pour des applications commerciales. Nous sommes enthousiastes à l'idée de permettre cette possibilité : rejoignez-nous, penchez-vous, apprenez et faites partie de notre communauté. Nous accueillons de nouveaux participants qui veulent apprendre, construire, valider et utiliser notre chaîne de blocs. Et ce n'est pas seulement aux directeurs de la technologie de comprendre, c'est aussi aux développeurs d'entreprises stratégiques, au directeur financier et surtout au PDG. »

Geely Holding Group

Fondé en 1986, le Geely Holding Group (« Geely ») est entré dans l'industrie automobile en 1997. Toujours dévoué à l'industrie réelle et en mettant l'accent sur l'innovation technologique et le développement des talents, Geely s'est transformé en un groupe mondial de technologie innovante engagé dans la conception, la R&D, la production, la vente et le service de véhicules, de groupes motopropulseurs et de composants clés, ainsi que dans les services de mobilité, la technologie numérique, les services financiers et l'éducation. Geely Holding s'est classé parmi les 500 premières entreprises du Fortune Global pendant neuf années consécutives, avec des actifs totalisant plus de 390 milliards RMB et plus de 120 000 employés.

Basé à Hangzhou, le groupe Geely Holding dispose de centres de conception et de R&D mondiaux et de plusieurs marques comme Geely, Lynk & Co, Geometry, Volvo, Polestar, Proton Cars, Lotus, London Electric Vehicle Company, Farizon Auto, Cao Cao Mobility, Qianjiang Motorcycle. Le groupe est également le principal actionnaire de Volvo AB et de Daimler AG.

La Concordium Foundation est une fondation suisse. Concordium est la première chaîne de blocs publique, non basée sur les autorisations, axée sur les entreprises, avec une identification au niveau du protocole et une couche contractuelle intelligente. Les coûts de transaction pour les transactions finalisées et immuables sont faibles et stables. Le consensus et la finalisation à deux niveaux uniques de Concordium permettent un nombre élevé de transactions, une finalisation rapide et une sécurité. La couche d'identité innovante de Concordium, au niveau du protocole, offre une protection de la vie privée lors des transactions tout en favorisant la responsabilité envers les régulateurs concernés. Concordium facilite les transferts cryptés et l'utilisation de mécanismes de preuve de l'absence de connaissance. Le débit de la chaîne de blocs peut être étendu par un nombre quelconque de tessons rapides et optimisés en parallèle. Le mécanisme de preuve des enjeux (PoS), avec le consensus et la finalisation à deux niveaux, tous deux éprouvés scientifiquement, garantit un fonctionnement écologique et efficace en termes de ressources et une sécurité renforcée. La chaîne de blocs de Concordium est basée sur des protocoles scientifiques et des protocoles évalués par les pairs des meilleures universités, avec un fort accent sur la cryptographie.

