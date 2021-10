GESS célèbre son 50ème anniversaire comme une école internationale à but non lucratif

Les débuts d'une école internationale à but non lucratif

L'école a vu le jour en 1971, lorsqu'un groupe de parents européens expatriés a décidé de créer une école pour leurs enfants. Le nombre initial d'élèves était de 6. Aujourd'hui, l'école accueille 1 800 élèves, de 2 ans à 18 ans et de 65 nationalités différentes.

GESS a parcouru un long chemin depuis ses débuts dans une maison familiale à Singapour. Son campus actuel, qui a été construit il y a trois ans, dispose d'installations qui répondent aux différents intérêts et talents : laboratoires de pointe, studios de conception et de technologie et installations sportives telles qu'une piscine de taille olympique.

Une école où la communauté passe en premier

Conformément à ses origines en tant qu'école communautaire, GESS continue d'être dirigée par un Conseil des gouverneurs élu, composé entièrement de parents. Les parents de GESS votent sur les décisions stratégiques clés telles que les frais de scolarité, par l'intermédiaire de l'Association des écoles. Au cours de ces années, l'école a conservé son statut d'organisme à but non lucratif, chaque dollar étant réinvesti dans la création de nouvelles offres pour les étudiants.

Un contributeur aux liens politiques entre l'UE et Singapour

GESS fait partie intégrante des liens commerciaux et politiques croissants entre Singapour et l'Europe depuis 50 ans. La communauté européenne de Singapour a connu une croissance massive au cours de cette période – il y a actuellement plus de 14 000 entreprises européennes actives dans ce pays.

En proposant le programme complet du Baccalauréat international (IB) et le programme d'enseignement de l'allemand, ainsi que la possibilité pour les élèves d'étudier leurs langues d'origine telles que l'allemand, le néerlandais, le danois, le suédois, l'espagnol, le français et bien d'autres encore, l'école continue d'offrir une solution éducative solide aux familles d'expatriés venant d'Europe.

Un engagement envers la collectivité locale

GESS a également pris soin de tisser des liens avec la communauté locale de Singapour. Depuis des décennies, elle mène des programmes d'échanges avec les écoles locales, invitant les étudiants locaux, particulièrement passionnés par l'Europe et les langues européennes, dans ses classes et sur son campus. De même, les élèves du GESS ont effectué des visites réciproques dans ces écoles. Ces échanges ont favorisé une meilleure compréhension culturelle, de nouveaux liens et une occasion pour les élèves de faire l'expérience de l'éducation dans différentes classes.

L'école a également été un fier commanditaire et partenaire du Festival du film de l'Union européenne, une activité annuelle organisée par la délégation de l'Union européenne à Singapour pour promouvoir les échanges culturels entre les pays de l'UE et Singapour.

