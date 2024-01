GIGABYTE mène le futur de l'informatique au CES 2024 et présente des ordinateurs portables gaming IA, des cartes graphiques RTX 40 SUPER et des moniteurs OLED

TAIPEI, 18 janvier 2024 /PRNewswire/ -- GIGABYTE, première marque d'ordinateurs au monde, se place sous les feux de la rampe au CES 2024 en ouvrant la voie à l'IA générative avec trois innovations révolutionnaires : les très attendus ordinateurs portables gaming IA, les puissantes cartes graphiques de la série RTX 40 SUPER et le premier moniteur de jeu OLED DP2.1 UHBR20 au monde.

Les ordinateurs portables de gaming IA GIGABYTE redéfinissent l'expérience de l'IA

GIGABYTE Leads the Future of Computing at CES 2024: Unveil AI Gaming Laptops, RTX 40 SUPER Graphics Cards, and OLED Monitors

GIGABYTE est fier de présenter l'AORUS 16X et le GIGABYTE G6X, les fleurons de sa gamme d'ordinateurs portables gaming IA au CES 2024. Ces ordinateurs portables bénéficient d'une autonomie de batterie prolongée et assurent des performances jusqu'à 20 fois plus rapides pour les charges de travail d'IA générative grâce aux GPU NVIDIA GeForce RTX™ de la série 40 Laptop. Dotés d'écrans 16 pouces au format 16:10 et alimentés par le nouveau système de refroidissement WINDFORCE, ces ordinateurs portables établissent de nouvelles normes en matière de performances. La technologie AI Nexus, exclusive à la série AORUS, améliore encore l'expérience de l'utilisateur grâce aux utilitaires AI Power Gear, AI Boost et AI Generator. Cette gamme révolutionnaire comprend également l'AORUS 17 et l'AORUS 15 équipés du dernier processeur Intel Core Ultra, marquant ainsi une avancée importante dans la gamme d'ordinateurs portables gaming IA de GIGABYTE.

Les cartes graphiques GIGABYTE RTX 40 SUPER Series améliorent les performances de l'IA

GIGABYTE présente les cartes graphiques de la série RTX 40 SUPER : RTX 4080 SUPER, RTX 4070 Ti SUPER et RTX 4070 SUPER, soit un total de 14 variantes. Les cartes graphiques RTX 40 SUPER de GIGABYTE sont conçues pour augmenter considérablement les performances de l'IA, grâce à l'augmentation du nombre de cœurs, à l'extension de la mémoire vidéo et à l'accélération de la vitesse de la mémoire dans les différentes variantes. Le système de refroidissement WINDFORCE garantit un fonctionnement optimal pendant les jeux intenses, avec des ventilateurs à rotation alternée, un caloduc composite, un ventilateur actif 3D et un système de refroidissement par écran. La variante premium AORUS MASTER intègre le ventilateur WINDFORCE Bionic pour des performances de refroidissement accrues et le LCD Edge View pour des statistiques en temps réel et des options personnalisables.

La gamme de moniteurs OLED GIGABYTE fait ses débuts avec la première connectivité DP2.1 UHBR20 au monde

Dans le cadre de la présentation de GIGABYTE au CES 2024, la société dévoile un aperçu intéressant de sa gamme de moniteurs OLED. La vedette est le premier moniteur de jeu DP2.1 UHBR20 au monde, qui promet une expérience de jeu sans précédent avec une bande passante impressionnante de 80 Gbps sans Display Stream Compression (DSC). Avec un nouveau commutateur tactique permettant de modifier la zone de visualisation pour une résolution optimale des FPS et des solutions pilotées par l'IA pour la protection contre les brûlures d'écfran, cette gamme OLED donne un aperçu de l'avenir des moniteurs de jeu.

