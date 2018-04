Grand bouleversement dans les lieux de l'innovation européenne alors que les universités basées au Royaume-Uni sortent perdantes dans le troisième Top 100 annuel de Reuters : Le classement des universités européennes les plus innovantes

La tendance s'affiche le plus clairement dans le total des changements dans le classement pour les institutions de chaque pays : les 23 universités allemandes présentes sur la liste de cette année ont progressé de 23 places, plus que n'importe quel autre pays. La Suisse est seconde, avec cinq universités progressant au classement pour un total de huit places. En revanche, les 21 universités de la liste basées au Royaume-Uni ont perdu un total de 35 places.

L'introduction au classement conclut que la communauté scientifique européenne est peut-être déjà en train de quitter le Royaume-Uni en faveur d'institutions de recherche sur le continent alors que nous sommes à presque un an du « Brexit » amorcé par le Royaume-Uni pour sortir de l'Union européenne. Une étude de février 2018 publiée par le Centre for Global Higher Education (centre de recherche international pour l'enseignement supérieur), basé au Royaume-Uni, déclare que de nombreux universitaires allemands voient le Brexit comme un « avantage », et espèrent s'en servir pour attirer les chercheurs du Royaume-Uni vers les universités allemandes. Pour leur part, les universitaires britanniques déclarent que leurs chercheurs postdoctoraux ne sont pas à la recherche de postes au Royaume-Uni, mais s'orientent plutôt vers l'UE ou les États-Unis.

Selon le classement, la situation pourrait empirer à fur et à mesure que le Brexit est mis en œuvre : Une étude de novembre 2017 réalisée par la School of International Futures pour la Royal Society britannique décrit un possible Royaume-Uni post-sécession où les universités sont en compétition pour un fonds de travailleurs qualifiés qui s'amenuise, des projets qui recevaient auparavant un financement européen disparaissent, les chercheurs reçoivent moins d'invitations à rejoindre des consortiums ou pour suivre des conférences, et où la collaboration avec l'étranger est limitée. De la même façon, les sociétés établies dans l'UE qui financent de la recherche dans des universités peuvent choisir de conserver leurs investissements dans la région afin d'éviter le casse-tête réglementaire et fiscal qu'entrainerait de travailler avec des institutions britanniques après le Brexit.

L'université KU Leuven en Belgique est l'université la plus innovante en Europe pour la troisième année consécutive. Une université néerlandophone basée dans la région de Flandre en Belgique, KU Leuven a été fondée en 1425 par le pape Martin V et produit continuellement une quantité importante d'inventions influentes.

Les brevets déposés par les scientifiques de la KU sont fréquemment cités par d'autres chercheurs du monde universitaire et des secteurs d'industrie privés. Il s'agit là d'un des critères essentiels du classement Reuters, qui a été compilé en partenariat avec Clarivate Analytics, une société de données mondiale fournissant des insights et des analyses de données fiables, et basée sur des données empiriques comprenant les dépôts de brevets sur Derwent Innovation et les citations de publications de recherche issue du Web of Science.

Dans l'ensemble, l'élite des universités européennes les plus innovantes s'est maintenue à la même position que l'an dernier. L'Imperial College London et l'université de Cambridge, toutes les deux au Royaume-Uni, conservent leur respective seconde et troisième place pour la troisième année consécutive.

D'autres institutions majeures ont simplement échangé quelques places, comme l'école polytechnique fédérale de Lausanne (plus une place pour atteindre la quatrième), l'université Erlangen de Nuremberg (plus une place pour atteindre la cinquième) et l'université technique de Munich (moins deux places pour atteindre la sixième).

Pour en savoir plus sur le classement Reuters Top 100 : Les universités européennes les plus innovantes, incluant une méthodologie détaillée et les profils des universités, rendez-vous sur www.reuters.com/innovative-universities-europe-2018.

Le top 100 Reuters : Les universités européennes les plus innovantes





Classement Institution Pays 1 KU Leuven Belgique 2 Imperial College London Royaume-Uni 3 Université de Cambridge Royaume-Uni 4 École polytechnique fédérale de Lausanne Suisse 5 Université Friedrich-Alexander d'Erlangen-Nuremberg Allemagne 6 Université technique de Munich Allemagne 7 Université de Manchester Royaume-Uni 8 Université de Munich Allemagne 9 Université technique du Danemark Danemark 10 École polytechnique fédérale de Zurich Suisse 11 University College de Londres Royaume-Uni 12 Université de technologie de Delft Pays-Bas 13 Université de Zurich Suisse 14 Université d'Oxford Royaume-Uni 15 Université de Bâle Suisse 16 Université de Montpellier France 17 Université de Leyde Pays-Bas 18 Université Pierre-et-Marie-Curie - Paris 6 France 19 Université de Paris Descartes - Paris 5 France 20 Université Ruprecht-Karl de Heidelberg Allemagne 21 Université Johannes Gutenberg de Mayence Allemagne 22 Université libre de Berlin Allemagne 23 Université technique d'Eindhoven Pays-Bas 24 Université de Fribourg Allemagne 25 Université de Paris Sud - Paris 11 France 26 Hôpital universitaire de la Charité de Berlin Allemagne 27 Université Humboldt de Berlin Allemagne 28 Université Grenoble Alpes France 29 Université technique de Dresde Allemagne 30 Université de Bordeaux France 31 Institut de technologie de Karlsruhe Allemagne 32 Université d'Oslo Norvège 33 Université de Gand Belgique 34 Université de Birmingham Royaume-Uni 35 Université Claude - Bernard-Lyon 1 France 36 Université de Glasgow Royaume-Uni 37 Queen Mary University of London Royaume-Uni 38 King's College de Londres Royaume-Uni 39 Université technique de Berlin Allemagne 40 Université technique de Rhénanie-Westphalie à Aix-la-Chapelle Allemagne 41 Université de Strasbourg France 42 Université libre de Bruxelles Belgique 43 Université de Copenhague Danemark 44 École polytechnique de Milan Italie 45 Université d'Édimbourg Royaume-Uni 46 Institut polytechnique de Grenoble France 47 Vrije Universiteit Brussel Belgique 48 Université d'Utrecht Pays-Bas 49 École polytechnique France 50 Université Johann Wolfgang Goethe de Francfort-sur-le-Main Allemagne 51 Université Paris-Diderot - Paris 7 France 52 Université de Münster Allemagne 53 Université de Cardiff Royaume-Uni 54 Université catholique de Louvain Belgique 55 École de médecine de Hanovre Allemagne 56 Université Érasme de Rotterdam Pays-Bas 57 Université d'Amsterdam Pays-Bas 58 Université de Dundee Royaume-Uni 59 Université Aix-Marseille France 60 Université de Leicester Royaume-Uni 61 Université de la Sarre Allemagne 62 Université de Sheffield Royaume-Uni 63 Université Eberhard Karl de Tübingen Allemagne 64 Université technique de Vienne Autriche 65 Trinity College Dublin Irlande 66 Université de Milan Italie 67 Université Paul Sabatier - Toulouse III France 68 Université de Leeds Royaume-Uni 69 Université de Barcelone Espagne 70 Université de Southampton Royaume-Uni 71 Université de Stuttgart Allemagne 72 Université de Wurtzbourg Allemagne 73 Université de Lorraine France 74 Université de Genève Suisse 75 Université de Twente Pays-Bas 76 Université de Lille France 77 Université de Newcastle upon Tyne Royaume-Uni 78 Université de Groningue Pays-Bas 79 Université de Nantes France 80 Université de Nottingham Royaume-Uni 81 Université de Rome « La Sapienza » Italie 82 Université de Rennes 1 France 83 Université de St Andrews Royaume-Uni 84 Université d'Aarhus Danemark 85 Université de Surrey Royaume-Uni 86 Université de Liège Belgique 87 Université polytechnique de Catalogne Espagne 88 Université Friedrich Schiller d'Iéna Allemagne 89 University College Cork Irlande 90 Université Jagellonne Pologne 91 Université Aalto Finlande 92 Université de Bonn Allemagne 93 Université autonome de Barcelone Espagne 94 Université de Maastricht Pays-Bas 95 Université de technologie de Darmstadt Allemagne 96 Université d'Anvers Belgique 97 Université Nice-Sophia-Antipolis France 98 Université de Warwick Royaume-Uni 99 Université polytechnique de Valence Espagne 100 Université de Valence Espagne

Reuters

Reuters, la division informations et médias de Thomson Reuters, est le plus grand service d'informations multimédia au monde touchant un public de plus d'un milliard de personnes chaque jour. Reuters fournit des contenus informatifs commerciaux, financiers, nationaux et internationaux à des professionnels par le biais des médias numériques de Thomson Reuters, les organes de presse mondiaux et directement aux consommateurs à Reuters.com et par Reuters TV. Suivez les informations concernant Reuters à @ReutersPR.

Clarivate Analytics

Clarivate Analytics est le leader mondial d'insights et d'analyse de données fiables pour accélérer la cadence de l'innovation. Nous appuyant sur un héritage remontant à plus d'un siècle et demi, nous avons bâti certaines des marques les plus fiables au sein du cycle de vie de l'innovation, dont Web of Science, Cortellis, Derwent, CompuMark, MarkMonitor et Techstreet. Aujourd'hui, Clarivate Analytics est une société nouvelle et indépendante avec une mission dynamique audacieuse consistant à aider nos clients à réduire radicalement le temps entre les nouvelles idées et les innovations qui changent la vie. Pour plus d'informations, rendez-vous sur clarivate.com.

