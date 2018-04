GreenOak beschafft € 911 Millionen ($ 1,1 Milliarden) und übertrifft das Ziel der europäischen Immobilienstrategie

Der Fonds schließt institutionelle Investoren aus Nordamerika, Europa, Asien und dem Nahen Osten ein, die Pensionskassen von großen Unternehmen und Regierungen, Dotierungen, Stiftungen und institutionell geführte Family Offices vertreten. Zusätzlich zu dem von Fund II aufgebrachten Kapital von € 656 Millionen hat GreenOak weitere € 185 Millionen an Fund LP Co-Investitionskapital investiert bzw. zugesagt und weitere € 70 Millionen an diskretionärem Fund LP Co-Investitionskapital für diese Strategie zugesagt.

Fund II kann Immobilien im Wert von € 2,6 Milliarden (mit einem Verschuldungsgrad von bis zu 65 %) erwerben oder entwickeln und konzentriert sich vor allem auf Logistik-, Büro- und Wohnimmobilien sowie Bauland. Bis heute haben der Fonds und die Co-Investoren mehr als € 567 Millionen Eigenkapital in mehr als 20 Transaktionen in Spanien, Italien, Frankreich und den Niederlanden mit einem Gesamtwert von über € 1,8 Milliarden gebunden.

Der überwiegende Teil des Portfolios von Fund II wurde außerbörslich mit einem Abschlag auf die Marktpreise und Wiederbeschaffungskosten erworben und in den europäischen Gateway-Städten Madrid, Mailand, Barcelona, Paris sowie in den wichtigsten europäischen Logistikknotenpunkten eingesetzt. Der Logistikschwerpunkt des Fund II spiegelt die langfristige Überzeugung von GreenOak hinsichtlich derartiger Vermögenswerte in Europa wider. Er hat davon mittlerweile mehr als 21 Millionen Quadratfuß mit einem Gesamtaufwand von € 1,3 Milliarden erworben.

Dieser Abschluss ist Teil der zunehmenden europäischen Immobilienstrategie von GreenOak und folgt auf den GreenOak Europe Fund I, der zwischen Mai 2015 und Juli 2016 ausschließlich in spanische und italienische Vermögenswerte investiert wurde und bereits 75 % des eingeforderten Kapitals zurückbezahlt hat, wobei nur 50 % des Verschuldungsgrades genutzt wurden.

John Carrafiell, Mitgründer von GreenOak gab folgenden Kommentar ab: „Wir befinden uns immer noch in der mittleren Spielrunde tief reichender Chancen in ausgewählten europäischen Märkten mit motivierten Verkäufern wie Banken, Versicherungen, Regierungsstellen, Fondsabwicklern und liquiditätsorientierten Verkäufern, die viele unserer Akquisitionen treiben.

Wir sind davon überzeugt, dass unser differenzierter Fokus auf das mittlere Marktsegment und unsere direkte Erfahrung im Asset- und Immobilienmanagement GreenOak als zuverlässige Gegenpartei für Verkäufer, Kreditgeber, Developer Partner und Mieter in unseren Zielmärkten etabliert haben.

Da unser Investitionstempo von Fund I zu Fund II ähnlich diszipliniert geblieben ist, unterstreicht diese Kapitalbeschaffung die starke institutionelle Unterstützung sowohl für unsere spezifische europäische Strategie als auch für unseren disziplinierten Einsatz und vor allem für die Kapitalrendite unserer Investorenpartner."

Informationen zu GreenOak:

GreenOak Real Estate („GreenOak") ist ein unabhängiges, partnergeführtes, immobilienorientiertes Kapitalanlage- und Kreditunternehmen, das seine Kunden und Investoren strategisch beraten und langfristig Werte schaffen will.

Seit 2011 hat GreenOak von institutionellen Investoren $ 8,3 Milliarden an diskretionärem Eigenkapital für Immobilienkredite und Investitionen in Europa, den USA und Asien erhalten und über $ 12,4 Milliarden an Vermögenswerten erworben, wobei derzeit rund $ 9,4 Milliarden an Bruttovermögen verwaltet werden.

GreenOak betreibt Niederlassungen in London, Madrid, Mailand, Luxemburg, New York, Los Angeles, Tokio und Seoul, mit über 100 Mitarbeitern in engagierten lokalen Teams, die über lokale Kenntnisse, Erfahrung und umfangreiche Netzwerke in jedem Markt verfügen.

Hinweis:

GreenOaks Europe Fund I: Die Anlagedauer des Fonds beträgt 18 Monate. Insgesamt € 321 Millionen Eigenkapital, bestehend aus € 250 Millionen Fondskapital und € 71 Millionen LP Co-Investitionskapital. Der Fonds investierte über einem Zeitraum von 15 Monaten, schloss 21 verschiedene Transaktionen ab und erwarb rund 622.000 Quadratmeter (6,7 Millionen Quadratfuß) Logistik-, Einzelhandels-, Büro- und Wohnimmobilien in Spanien und Italien. Dies entspricht einem Gesamtkaufpreis von rund € 580 Millionen. Vor der Gründung des Fund I erwarb das Team von GreenOak Europe im Auftrag eines Separate Account für insgesamt € 164 Millionen acht Einzelhandelsimmobilien in Spanien mit einer Gesamtfläche von 132.585 Quadratmetern (1,4 Millionen Quadratfuß).

