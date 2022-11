Gregory M. Shumaker devient le huitième associé directeur de Jones Day

WASHINGTON, 19 novembre 2022 /PRNewswire/ -- Stephen J. Brogan, l'associé directeur de Jones Day depuis 2002, a annoncé aujourd'hui qu'à compter du 1er janvier 2023, Gregory M. Shumaker deviendra le prochain associé directeur de Jones Day, le huitième associé directeur seulement en 130 ans d'histoire du Cabinet.

Gregory M. Shumaker

Jones Day est une institution juridique internationale qui compte plus de 2 400 avocats répartis dans 40 bureaux à travers le monde. Il s'agit d'un partenariat mondial intégré unique doté d'un système de gouvernance unique qui prévoit, entre autres, que son associé directeur est choisi par son prédécesseur, qui est le mieux placé pour voir les opportunités actuelles du cabinet et identifier la personne la plus à même de tirer parti de ces opportunités. Outre M. Brogan, les précédents associés directeurs de Jones Day étaient Frank Ginn (1913-1937, qui a lancé le concept d'associé directeur 20 ans après la création du cabinet), Tom Jones (1938-1947), Jack Reavis (1948-1974), Allen Holmes (1975-1983), Dick Pogue (1984-1992) et Pat McCartan (1992-2002).

M. Shumaker est diplômé de l'université de Brown et de la faculté de droit de l'université de Notre Dame, où il a été rédacteur en chef des notes de la Law Review. Il a effectué toute sa carrière au sein du cabinet, dans son bureau de Washington. M. Shumaker est devenu associé de Jones Day en 1997 et a occupé depuis de nombreuses fonctions de direction au sein du cabinet, notamment celles d'associé responsable du bureau de Washington, d'associé recruteur à l'échelle du cabinet et, depuis 2015, de responsable du Global Disputes Practice du cabinet, qui compte plus de 200 avocats à travers le monde qui s'occupent d'arbitrages internationaux, d'enquêtes et de litiges transfrontaliers devant des tribunaux situés en dehors des États-Unis. Au cours de ses 35 années passées chez Jones Day, il a été impliqué dans un certain nombre de litiges très médiatisés, dont celui de la faillite de Détroit, la plus grande faillite municipale de l'histoire.

« Greg Shumaker est un avocat talentueux et un leader reconnu », a déclaré M. Brogan. « Il est un habitué de Jones Day, depuis son stage d'été en 1986, et il aime le cabinet. Il a les capacités, le dévouement et l'instinct nécessaires pour permettre au cabinet de poursuivre son incroyable succès, en acceptant à la fois les opportunités et les responsabilités qui attendent le cabinet et la profession juridique à l'avenir. »

« Greg est un leader né qui possède un charme désarmant tout en ayant une volonté de fer pour protéger nos clients et le cabinet. Il sera un merveilleux intendant et prendra grand soin de notre institution et des plus de 20 000 personnes dont la vie dépend de sa bonne fortune. Jones Day a la chance de l'accueillir dans le rôle de son huitième associé directeur. »

« J'ai aidé à recruter Greg au sein du Cabinet en 1986. J'ai pu constater à l'époque qu'il avait des dons particuliers ainsi qu'une grande force de caractère qui lui permettraient un jour de diriger notre entreprise. Ce jour est arrivé. »

« Steve Brogan a été l'un des associés les plus conséquents de la longue histoire de Jones Day », a déclaré M. Shumaker. « J'ai admiré ses incroyables et magnétiques qualités de leader depuis qu'il m'a interviewé à la faculté de droit, il y a plus de 35 ans. Pendant près d'un demi-siècle au service du cabinet, il a été la personne la plus responsable de la transformation de Jones Day, d'un cabinet d'avocats national de haute qualité basé dans le Midwest, en un partenariat juridique mondial intégré de manière unique, dans lequel les avocats de tous les bureaux travaillent en collaboration pour fournir le plus haut niveau de service aux clients. »

Sous la direction de M. Brogan, Jones Day a ajouté plus de 600 avocats et 18 bureaux, a étendu sa présence en Australie, a pénétré en Amérique latine et est retourné au Moyen-Orient. Dans le même temps, le cabinet a continué à renforcer la qualité de ses services juridiques, devenant un pilier du rapport Équipe A du service client de BTI Consulting qui mesure le service à la clientèle, et obtenant la première place dans cette enquête chacune des six dernières années.

M. Brogan a aussi considérablement développé les engagements pro bono de Jones Day. Il a été la force motrice des efforts du cabinet pour représenter les intérêts des demandeurs d'asile à la frontière sud des États-Unis. Depuis 2014, Jones Day exploite des installations qui servent de sites de procès à distance le long de la frontière sud et dispose désormais d'un bureau entièrement opérationnel à Laredo, au Texas, dont le personnel est composé à tour de rôle d'avocats et de professionnels de l'ensemble du Cabinet. En outre, Jones Day a aidé des demandeurs d'asile dans des camps de réfugiés à Lesvos, en Grèce. À ce jour, plus de 1 000 avocats de pratiquement tous les bureaux du cabinet ont participé à cette action, fournissant une assistance juridique à plus de 15 000 personnes.

« Steve aime dire que les gens ne changent pas les grandes institutions, mais que les grandes institutions changent les gens », a noté M. Shumaker. « C'est certainement vrai en général, mais il ne fait aucun doute qu'au cours des 20 dernières années, en tant qu'associé directeur de Jones Day, Steve Brogan a transformé l'étendue des services du cabinet tout en établissant des valeurs et des principes de fonctionnement qui en font une institution unique et prospère. C'est un immense honneur et une grande responsabilité que de perpétuer son héritage, en poursuivant la contribution du cabinet à la profession et à l'avancement de l'état de droit dans le monde entier. »

