Größte indonesische humanitäre Organisation, Aksi Cepat Tanggap (ACT), stellt 1.000 Tonnen Reis für syrische Flüchtlinge zur Verfügung

Das Schiff wird am 21. April am Hafen von Belawan in Medan ablegen. „Es wird in die Türkei zur Unterstützung von syrischen Flüchtlingen geschickt. Von den 12,5 Millionen syrischen Flüchtlinge befinden sich rund 3,5 Millionen in der Türkei. Daher ist eine Zusammenarbeit mit der Türkei bei der Hilfe dieser Flüchtlinge von großer Bedeutung", sagte der Präsident von ACT, Ahyudin, in seiner Eröffnungsrede. Das Schiff wird die Türkei voraussichtlich innerhalb eines Monats erreichen.

Die Veranstaltung wurde mit Gebeten und mit der Verabschiedung des Hilfskonvois zum Hafen von Belawan beendet. Mit dabei waren, neben den Religionsgelehrten, den Ulema, der Bürgermeister von Banda Aceh, Aminullah, die Mutter des Gouverneurs der Provinz Nangroe Aceh Darussalam (NAD) sowie der Präsident von ACT, Ahyudin. Zudem waren Tausende Menschen aus Aceh dabei, die die Fahnen von Indonesien und der Türkei schwenkten.

Bei der Veranstaltung war eine Reihe von muslimischen Gelehrten aus Indonesien, von Aceh bis nach Papua, dabei, um ihren Segen zu geben. Darunter waren der saudi-arabische Gelehrte Scheich Ali Jabeer, der mittlerweile indonesischer Staatsbürger ist, der religiöse Führer aus Aceh, Tengku HM Yusuf A. Wahab, der Vertreter der Ratgebenden Versammlung der Ulema von Aceh, Tengku H Faisal Ali, der Geistliche Ustaz Herwibowo aus Jakarta und der Geistliche Ustaz Fadlan aus Papua.

Scheich Ali Jabeer brachte seine Freude darüber zum Ausdruck, dass er bei der Verabschiedung des Humanitarian Ship, das 1.000 Tonnen Reis für die Menschen aus Syrien, die ein solches Unglück erleiden müssen, dabei sein dürfe.

„Die Verteilung von 1.000 Tonnen Reis stellt auch den Anfang des Wohlstands für Aceh dar, wenn nicht sogar für den Wohlstand der gesamten indonesischen Nation. Die Türkei erblüht, weil es gegenüber den syrischen Flüchtlingen so großzügig ist und Aceh wird dasselbe erleben, wenn es jetzt diese 1.000 Tonnen Reis auf den Weg bringt", sagte der in Medina geborene Gelehrte.

Innerhalb von zwei Jahren hat ACT mehr als 5.000 Tonnen Reis und medizinische Hilfsgüter in vom Krieg betroffene Gebiete auf der ganzen Welt verteilt. So etwa in Myanmar, Somalia, Gaza und in Syrien.

Derzeit arbeitet ACT im globalen Maßstab weiter am Aufbau eines Netzwerks aus Vertretern, um die Eröffnung von ACT-Niederlassungen im Ausland vorzubereiten. Die Aktivitäten rund um das weltweite Programm erstrecken sich mittlerweile auf 43 Länder in Südostasien, im südlichen Asien, im Nahen Osten, in Afrika, Indochina und Europa. Das Betätigungsfeld von ACT befindet sich überall dort, wo humanitäre Tragödien stattfinden. Das kann in den unterschiedlichsten Teilen der Welt sein, wo sich Naturkatastrophen, Hunger und Dürren, bewaffnete Konflikte und Kriege und auch die Unterdrückung von Minderheiten in einer ganzen Reihe von Ländern ereignen.

