Grossl explica a importância de colas e selantes atóxicos e seguros para o meio ambiente

Tendo em vista essa preocupação, a Grossl trabalha constantemente na evolução de seu portfólio com fornecedores da América do Norte e da Europa, assim como com buscar parcerias com empresas que estejam no mesmo nível de conscientização. "Essas regiões já contam com programas de alto nível de comprometimento com desenvolvimento sustentável", ressalta Jair Grossl, diretor executivo da Grossl.

A Titebond®, por exemplo, oferece hoje aos profissionais e consumidores brasileiros adesivos e selantes com baixíssima taxa de COV, como os da linha GREENchoice. Os produtos têm alto desempenho e são formulados com tecnologia superior para os trabalhos mais exigentes. Dentro desta linha, no Brasil, são comercializados os selantes Titebond Metal Roof e o Selante Titebond Ultimate MP, que além de baixo COV, não possuem solventes ou isocianatos.

Já o adesivo de montagem Titebond Provantage Heavy Duty utiliza uma formulação de solvente proprietária, sem tolueno, que depende menos de derivados de petróleo e atende facilmente às regulamentações mais rigorosas, como as especificações APA AFG-1, ASTM D3498 e ASTM C557 e cumpre 100% com os limites de COV das normas LEED e GBI (Green Building Iniative). A tecnologia não compromete o nível de desempenho e oferece os mesmos atributos que o profissional procura em um adesivo com solvente.

Outro exemplo é o revolucionário selante elastomérico à base de água Duramaster, que pode lidar com movimentos de 100% de expansão e 50% de contração e possui um teor de COV inferior a 50 g/L. Além disso, ele é compatível com normas ambientais de baixo COV, como a LEED v4.

Redução do desperdício

Além da escolha precisa de seus fornecedores, a Grossl investe em outras frentes em seu movimento em prol do planeta. É o caso das ações de redução de desperdício inseridas em todo o planejamento da produção. O objetivo é otimizar o uso das matérias primas e insumos para reduzir a geração de sobras ou resíduos para descarte, sendo que os existentes são devidamente classificados e descartados de acordo com a orientação e normas dos órgãos ambientais.

No mesmo sentido, a preocupação com a estrutura física também gera ações mais responsáveis. São os casos do melhor aproveitamento de luz natural, da utilização de sistemas de lâmpada LED de baixo consumo, reutilização de água da chuva e das embalagens confeccionadas com materiais oriundos de reciclagens.

A Grossl conta ainda com uma grande área verde ao redor da fábrica e busca a manutenção de preservação de áreas de matas nativas.

