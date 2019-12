Grupo Bridge está com site novo no ar, prepara mudança de sede e caminha rumo ao Sistema B!

Há 24 anos no mercado, mantendo relações de longo prazo com seus clientes, escolheu por mobilidade estar no bairro do Tatuapé, a empresa prepara a mudança do escritório para uma sede própria com 350 m2, pronta para abrigar seu time de colaboradores fixos de aproximadamente 30 pessoas. A nova sede contará também com um estúdio de audiovisual para criação de conteúdo personalizado. "Estamos muito felizes com a nova casa, agora podemos personalizar tudo do nosso jeito e o estúdio está sendo preparado com muito carinho para receber nossos clientes e formadores de opinião para discutir os caminhos do desenvolvimento humano nas empresas e na vida", explica Celso.