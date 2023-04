Grupo Cama mostra inovação em embalagens de alta tecnologia na Interpack 23

O Grupo Cama estará no evento Interpack para destacar sua evolução tecnológica nos últimos seis anos, com forte investimento em P&D, vem apresentando grande destaque em embalagens para diferentes indústrias

SÃO PAULO , 5 de abril de 2023 /PRNewswire/ -- A Cama Group vai participar da Interpack deste ano em grande estilo. No centro do seu estande de 500m², está uma linha de embalagem de chocolate naked robotizada pronta para uso, desenvolvida por uma marca líder em doces na América do Norte. Mesmo com apenas um quarto da linha completa de 1.500 ppm no estande, os visitantes da Interpack terão uma visão completa do alinhamento entre um projeto mecânico inovador e uma moderna infraestrutura de automação digital de alta tecnologia que resultou em uma solução final que é capaz de operar com 14 formatos diferentes de embalagem, com rápida mudança entre elas.

Os especialistas do Cama também estarão à disposição para destacar outras tecnologias, tais como: a arquitetura completa da máquina para a indústria 4.0; trocas de peças gerenciadas por RFID extremamente rápidas; capacidades abrangentes de realidade aumentada (RA) para treinamento, operação, manutenção e peças sobressalentes; e um sistema de supervisão de linha e coleta de dados com recursos de machine learning, inteligência artificial (IA) e análise.

De fato, a extensa capacidade de realidade aumentada da empresa será objeto de uma área de exposição separada, onde especialistas levarão os visitantes em uma viagem por meio de uma grande variedade de máquinas e tecnologias de embalagem instaladas em todo o mundo.

Além das capacidades digitais do Cama, ele também mostrará suas especialidades do mundo real, com uma enorme variedade de estilos, tipos e materiais de embalagens das indústrias em todos os setores de alimentos, bebidas, casa e saúde e comida para animais de estimação. Todas as formas, todos os tamanhos, sabores e volumes.

Uma das soluções de destaque do evento, que se tornou um dos carros-chefes de vendas do Grupo, a máquina de cartonagem wrap-around serie FW da Cama, também será exposta na feira. Capaz de embalar caixas de papelão ondulado a taxas de 25 por minuto, esta série FW provou ser extremamente eficaz em múltiplas indústrias.

De acordo com Alessandro Rocca, diretor de Vendas do Grupo Cama, "Nós nunca abrandamos durante a pandemia e a Interpack 2023 vai mostrar os frutos de todo o nosso trabalho árduo. Nossa solução de realidade aumentada provou ser imensamente popular tanto nas máquinas existentes como nas novas. Ainda, a solução do supervisor de linha na máquina da doceria, é uma mostra de nossa próxima evolução, pois permitirá obter dados relevantes da máquina e a IA poderá extrair todos os pontos percentuais possíveis de eficiência de nossas soluções".

Para qualquer pessoa interessada em discutir seus desafios de embalagem, o Grupo Cama estará à disposição para promover reuniões em seu estande, onde os visitantes poderão explorar soluções com representantes locais da Europa, América do Norte e Ásia. Como suporte técnico, haverá também um sistema de comunicação com a equipe de engenharia de sistemas diretamente da Itália. O time técnico estará à disposição para entender as demandas dos visitantes e sugerir soluções.

"Temos tanto para expor neste e no próximo ano, que precisaremos de um estande ainda maior", comemora Rocca. Pessoalmente, mal posso esperar para mostrar nossas soluções sustentáveis e de capacidades expandidas e falar sobre como temos resolvido tantos desafios dos clientes nos últimos seis anos. Estamos ansiosos para encontrar todos lá".

Sobre o Grupo Cama:

O Cama Group é uma empresa privada italiana fundada em 1981 perto da cidade de Lecco, ao norte de Milão, cujo principal negócio é a engenharia e produção de máquinas de alta tecnologia e sistemas completos para embalagens secundárias de produtos alimentícios e não alimentícios.

Um amplo conhecimento de embalagem combinados a uma gama única de maquinaria (divisão Packaging) e unidades de carregamento robotizadas (divisão Robotics) se traduzem na capacidade da Cama em propor linhas completas desde a embalagem primária como flow-wrap, produtos embalados, bandejas… até ao fornecimento do embalagem final pronta para paletização.

O Grupo Cama garante uma estreita colaboração e serviço contínuo com todos os seus clientes, incluindo grandes grupos multinacionais e empresas de médio porte.

Além disso, conta com uma rede de fornecedores terceirizados especialmente selecionados para desenvolver soluções técnicas completas, caso isso seja solicitado por seus clientes.

Para mais informações: https://www.camagroup.com

Serviço

Evento: Interpack

Data: 04 de maio-10 de 2023

Cidade: Dusseldorf Messe

Local: Hall 13 estande A33

