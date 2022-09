Guilheme Scheibe é o novo diretor Regional Brasil do PCI Security Standards Council

Especialista em segurança de pagamentos, executivo terá sob sua responsabilidade a liderança na operação do PCI SSC na América Latina

WAKEFIELD, Mass., 29 de setembro de 2022 /PRNewswire/ -- O PCI Security Standards Council, órgão global de padrões para a indústria de cartões de pagamento, passa a contar com um novo quadro no Brasil para sua atuação na América Latina (AL). O executivo Guilherme Scheibe assume a função de Diretor Regional para o Brasil e América Latina. Entre suas atribuições, figura a expansão dos esforços de divulgação para educar e promover a importância dos Padrões de Segurança PCI na região.

O novo Diretor Regional será responsável por promover a conscientização e adoção dos Padrões de Segurança PCI para segurança de cartões de pagamento no Brasil e AL e liderará o PCI SSC Regional Engagement Board (REB), que é um conjunto de entidades do setor de pagamentos que atuam como conselheiros do PCI SSC em temas e desafios relacionados à segurança de meios de pagamentos na região, atuando como embaixadores para ajudar a aumentar a educação e a conscientização sobre padrões e melhores práticas para pagamentos seguros. Scheibe também trabalhará em estreita colaboração com empresas de varejo, adquirentes, instituições financeiras, profissionais de segurança, entidades legais e outras partes interessadas importantes em todo o ecossistema de pagamentos brasileiro e latino-americano.

Bacharel em Ciência da Computação pela PUC Minas. Scheibe possui diversas certificações do setor de pagamentos, incluindo certificação como Qualified Security Assessor (QSA), Qualified PIN Assessor (QPA) e Card Production Security Assessor (CPSA). Antes de ingressar no PCI SSC, atuou na Foregenix, como gerente da consultoria. O executivo ficará baseado em Belo Horizonte/MG.

"Estamos muito satisfeitos por ter alguém com o histórico extraordinário de Guilherme liderando nossos esforços na América Latina", afirma Lance Johnson, diretor Executivo do PCI Security Standards Council. "Sua experiência, a familiaridade com o ambiente de negócios e o conhecimento do PCI SSC e de nossa missão fazem dele a pessoa ideal para liderar nossos esforços nesse mercado prioritário."

"Estou empolgado com essa oportunidade única e ansioso para continuar minha carreira na área de segurança da informação com o PCI Security Standards Council", completa Guilherme Scheibe. "Sei o quanto esse trabalho é importante para o Brasil e toda a América Latina. A segurança cibernética é fundamental para o futuro do crescimento da economia da regional, pois o Brasil continua sendo um dos principais alvos dos cibercriminosos."

Sobre o PCI Security Standards Council

O PCI Security Standards Council (PCI SSC) lidera um esforço global da indústria para aumentar a segurança de pagamentos, fornecendo padrões e programas de segurança de dados, flexíveis e eficazes, que ajudam as empresas a detectar, mitigar e prevenir ataques cibernéticos e violações. Conecte-se com o PCI SSC no LinkedIn. Junte-se à conversa no Twitter. Assine o Blog PCI Perspectives.

FONTE Payments Card Industry Security Standards Council (PCI SSC)

