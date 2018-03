Hainan Airlines lance des vols directs reliant Shenzhen à Bruxelles et Shenzhen à Madrid

SHENZHEN, Chine, 22 mars 2018 /PRNewswire/ -- Hainan Airlines Holding Co., Ltd. (« Hainan Airlines ») a lancé le 20 mars un vol direct entre Shenzhen et Bruxelles, puis a procédé le 22 mars au déploiement d'un vol similaire reliant Shenzhen à Madrid. Suite au succès des vols Pékin-Bruxelles et Shanghai (Pudong)-Bruxelles, la ligne Shenzhen-Bruxelles constitue le troisième vol direct de Hainan Airlines en direction de la capitale belge, tandis que la ligne Shenzhen-Madrid constitue le premier vol international direct de la compagnie aérienne reliant la Chine continentale à l'Espagne. Le lancement de ces deux vols, qui viennent compléter le réseau de lignes européennes de Hainan Airlines, permettra à la fois à la Chine et à l'Europe de tirer parti de l'initiative de la nouvelle route de la soie du gouvernement chinois, et fournira davantage de souplesse aux passagers voyageant entre la Chine et la Belgique, l'Espagne, et d'autres pays européens.