Hainan Airlines opère avec succès son vol inaugural Pékin-Édimbourg-Dublin

Le lancement comprend deux nouvelles routes aériennes : Pékin-Édimbourg-Dublin-Pékin et Pékin-Dublin-Édimbourg-Pékin, qui offrent aux passagers voyageant entre la Chine, la Grande-Bretagne et l'Irlande des options de voyage plus pratiques.

L'aéroport international Beijing-Capital a établi des relations de jumelage avec les aéroports d'Édimbourg et de Dublin. Le lancement des nouvelles routes aériennes a été très apprécié par toutes les parties concernées. Le jour même du vol inaugural, Hainan Airlines a organisé trois cérémonies pour célébrer le voyage inaugural, dans les trois villes respectives. Parmi les invités présents figuraient Paul Wheelhouse, le ministre écossais des Affaires, de l'Innovation et de l'Énergie, Eoin O'Leary, l'ambassadeur d'Irlande en Chine, Pan Xinchun, le consul général de Chine à Édimbourg, Xue He, le conseiller commercial à l'ambassade de Chine en Irlande, ainsi que Bao Qifa, président du conseil de Hainan Airlines et Wang Yufei, vice-président de Hainan Airlines.

Hainan Airlines a également déployé de vastes offres de transport combiné sur les nouvelles lignes, en partenariat avec des compagnies aériennes étrangères, dans le but de répondre aux besoins diversifiés des passagers. Les voyageurs bénéficieront d'un transfert pratique, de services de transport combiné et ils se verront offrir un choix plus vaste de destinations. Par ailleurs, Hainan Airlines lancera, afin d'offrir aux passagers une meilleure expérience de voyage, des produits comprenant de multiples forfaits de billets aller-retour ainsi que des services de navette en provenance et à destination des aéroports pour les passagers de classe Affaires.

Voici les horaires des vols Pékin-Dublin-Édimbourg de Hainan Airlines :

Vol nº Avion Jours Ville de départ Heure de départ Heure d'arrivée Ville d'arrivée HU749 330 Mardi / Samedi Pékin 1 h 30 6 h Édimbourg HU749 330 Mardi / Samedi Édimbourg 8 h 9 h 10 Dublin HU750 330 Mardi / Samedi Dublin 11 h 10 5 h +1 Pékin HU751 330 Mardi / Dimanche Pékin 1 h30 6 h Dublin HU751 330 Mardi / Dimanche Dublin 8 h 9 h 10 Édimbourg HU752 330 Mardi / Dimanche Édimbourg 11 h 10 5 h +1 Pékin

(Remarque : les horaires mentionnés ci-dessus ne sont cités qu'à titre de référence. Ce sont les horaires des vols figurant sur le site officiel de Hainan Airlines qui prévaudront en cas de divergence.)

SOURCE Hainan Airlines Co., LTD