Handheld amplia acordo com empresa líder global em entregas de pacotes

LIDKÖPING, Suécia, 16 de agosto de 2018 /PRNewswire/ -- O Handheld Group, líder na fabricação de computadores móveis robustos, anunciou hoje a expansão de seu acordo estratégico com o líder global de soluções de logística. Conforme o acordo, a Handheld desenvolverá a solução de próxima geração e pronta para o uso destinada à classificação e impressão inovadora de pacotes nas instalações de triagem de pacotes do cliente.

O novo acordo prolongará a atual parceria para além de 2023 e incluirá a implementação de um dispositivo novo e inovador destinado à classificação e impressão de pacotes para substituir a impressora SP400X existente. O projeto da SP400X contribuiu significativamente para os resultados financeiros da Handheld desde 2012. É provável que o produto de próxima geração resulte em um posicionamento ainda mais amplo.

"Estamos orgulhosos por podermos continuar o relacionamento duradouro com este cliente", disse Thomas Löfblad, vice-presidente de vendas globais do Handheld Group. "A decisão de expandir nossa parceria é um testemunho das melhorias de produtividade e do aumento da eficiência fornecidas por nossa solução. Este cliente é uma das maiores companhias de entrega de pacotes e nossa parceria desempenha um papel fundamental no fornecimento de soluções de logística especializadas para clientes em todo o mundo."

A mais recente versão da Handheld da impressora SP400X oferece soluções tecnológicas inovadoras que aprimoram a usabilidade e a produtividade da classificação de pacotes e da gestão do inventário. Projetada com uma tecnologia de impressora a jato de tinta licenciada pela Hewlett-Packard (HP), a impressora de próxima geração proporciona melhorias adicionais à eficiência da classificação de pacotes. Conforme previamente anunciado, a Handheld celebrou um acordo com a HP para desenvolver e vender globalmente produtos de impressão para o setor de logística com base nos cartuchos térmicos de impressão a jato de tinta da HP.

"É um prazer termos sido novamente escolhidos para trabalhar com esta empresa líder global e por podermos expandir nossa parceria por um longo prazo", disse Jerker Hellström, CEO do Handheld Group. "Esta decisão demonstra a importância de trabalharmos através de uma estreita relação com os clientes e ajudá-los a aprimorar a produtividade e a eficiência com um bom custo-benefício."

Sobre a SP400X

A impressora SP400X da Handheld é um dispositivo único que combina o escaneamento 2D e a impressão a jato de tinta. Otimizada para um alto volume de aplicações de escaneamento e classificação, a SP400X é projetada para escanear etiquetas de envio, extrair informações de um banco de dados de back office através de Wi-Fi e então imprimir informações de classificação específicas diretamente nos mesmos objetos escaneados, sem a adição de etiquetas. A SP400X pode imprimir em quase todos os materiais, inclusive papelão, fita adesiva para empacotamento ou vidro. Pode aprimorar drasticamente a produtividade nos processos de classificação e etiquetagem, resultando em uma economia significativa de papel e de recursos.

O Handheld Group é um fabricante de computadores móveis, tablets e handhelds robustos. A Handheld e seus parceiros globais fornecem soluções completas de mobilidade para empresas de setores como o de logística, geomática, engenharia florestal, transporte e serviços públicos, construção, manutenção, mineração, militar e de segurança. O Handheld Group da Suécia tem subsidiárias na Finlândia, Reino Unido, Holanda, Itália, Alemanha, Suíça, Austrália e nos Estados Unidos. Para mais informações acesse www.handheldgroup.com/pt-BR/.

