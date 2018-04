H&D Wirelessin SPB228:lle läpimurtotilaus Norjasta

(Logo: http://mma.prnewswire.com/media/494475/H_and_D_Wireless_Logo.jpg )



Accelerate©-moduuliperheen viimeisin lisäys SPB228 esiteltiin vähän aikaa sitten Las Vegasissa CES-messuilla. Tämä tilaus on arvoltaan 90 000 dollaria (750 000 kruunua), ja se toimitetaan suurissa erissä huhtikuusta elokuuhun 2018.

"Olemme tyytyväisiä tähän SPB228:n suureen läpimurtotilaukseen. Se tukee uutta maailmanluokan yhteysmoduulien strategista portfoliotamme. Moduuli tuli markkinoille tammikuussa 2018, ja se on otettu vauhdikkaasti osaksi tuotteita. Nyt se on jo osana jo kymmenessä (10) tuotteessa", sanoi Pär Bergsten, H&D Wirelessin toimitusjohtaja ja perustaja.

"On hienoa ryhtyä yhteistyöhön H&D Wirelessin kanssa. Kun suunnitellaan uutta tekniikkaa tarkkaan määritellyille ja haavoittuville ihmisryhmille, yhteistyökumppaneiden on tärkeä ymmärtää tehtävän laatu ja sen tuomat paineet. Kun kumppaninamme on H&D Wireless, voimme lievittää yhä useamman ihmisen yksinäisyyttä", sanoi Karen Dolva, No Isolationin toimitusjohtaja ja yksi perustajista.

AV2©, No Isolationin uuden sukupolven etäläsnäolorobotti, on kehitetty auttamaan pitkäaikaissairaita lapsia ja nuoria aikuisia normaaliin arkeen osallistumisessa, ja KOMP© on helppokäyttöinen viestintälaite senioreille ja heidän perheilleen. KOMP on sekä sovellus että fyysinen laite, jossa verkostot (perhe/ystävät) voivat jakaa kuvia ja viestejä ja soittaa videopuheluita.

Tietoa SPB228 WLAN:sta

SPB228 on suunnattu laajalle sovellusten kirjolle, kuten:

Suorituskykyisiin ja turvallisiin teollisuuden hallinta- ja valvontajärjestelmiin

Elektronisiin kuluttajalaitteisiin kuten peleihin, tabletteihin ja älypuhelimiin

Suorituskykyisiin älykotijärjestelmiin, kuten video-, audio-, turva- ja hallintamonitorijärjestelmiin

28 nm:n siruteknologiaa hyödyntävä, erittäin suorituskykyinen moduuli integroi kaikki WLAN 2×2 MU-MIMO Wave2 Dual Band- ja Bluetooth 5 Multiradio -ominaisuudet Linux-ympäristöjä varten.

M.2 12 x 16 mm -formaatin monipuolinen ja energiatehokas moduuli mahdollistaa kattavan asiakasratkaisun, jonka nimellinen tiedonsiirtonopeus on 866,7 Mbit/s. SPB228 tukee samanaikaisia tai erillisiä WLAN- ja Bluetooth-yhteyksiä, ja siinä on useita PCIe-, USB- ja SDIO-standardin suurinopeuksisia liitäntöjä, joiden ansiosta moduuli voidaan helposti integroida isäntäjärjestelmiin. Moduulin kaksi vakiomallista antenniliitäntää mahdollistavat monipuoliset antennivaihtoehdot. Moduulilla on FCC-, IC- ja CE-hyväksyntä.

Nämä tiedot H&D Wireless AB:n on julkaistava EU:n markkinoiden väärinkäyttöasetuksen mukaan. Tiedot julkaistiin yllä lukevan tahon ja yhteyshenkilön toimesta klo 08.30 CET 3.4.2018.

Tietoa H&D Wirelessista:

H&D Wireless on ruotsalainen teollisen internetin (IoT) pilvi- ja -alustajärjestelmien toimittaja. Yrityksen Griffin IoT -pilvialusta on kattava järjestelmäratkaisu, johon kuuluu laadukkaita langattomia moduuleja, pilvipalveluja sekä analysointi-, tekoäly- ja älypuhelinsovelluksia älykotien ja yritysten käyttöön. Vuodesta 2016 yritys on tarjonnut Griffin Enterprise Positioning Service (GEPS ™) -pilvipalvelua fyysisten kohteiden sijainnin seurantaan yritysten prosesseissa. Vuonna 2009 perustettu H&D Wireless on yksi Ruotsin nopeimmin kasvavista ja palkituimmista IoT-yrityksistä, joka on toimittanut maailmanlaajuisesti jo yli 1 100 000 langatonta tuotetta IoT- ja M2M-ratkaisuihin. H&D Wireless listattiin Nasdaq First North -pörssiin 22.12. Sivusto: http://www.hd-wireless.com.

Tietoa No Isolationista:

No Isolation perustettiin Norjassa lokakuussa 2015. Yhtiö taistelee yksinäisyyttä ja tahatonta sosiaalista eristäytymistä vastaan olemalla aiheen ajatusjohtaja ja rakentamalla työkaluja haavoittuvassa tilanteessa oleville ihmisille.

Työkaluista ensimmäinen oli AV1, etäläsnäolorobotti, joka kehitettiin auttamaan pitkäaikaissairaita lapsia ja nuoria aikuisia normaaliin arkeen osallistumisessa. AV1 esiteltiin elokuussa 2016, ja se auttaa jo yli 400 lasta ja nuorta aikuista Norjassa, Ruotsissa, Tanskassa, Isossa-Britanniassa, Alankomaissa, Saksassa, Ranskassa, Sveitsissä ja Belgiassa. Toinen ratkaisu on KOMP, helppokäyttöinen viestintälaite, joka on kehitetty senioreille ja heidän perheilleen yhteistyössä käyttäjien itsensä kanssa. KOMP on sekä sovellus että fyysinen laite, jolla verkostot (perhe/ystävät) voivat jakaa kuvia ja viestejä ja soittaa videopuheluita.

