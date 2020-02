Hexaware et IKOR s'associent pour renforcer les capacités d'ingénierie des solutions Guidewire à l'échelle mondiale

BOMBAY, Inde et HAMBOURG, Allemagne, 26 février 2020 /PRNewswire/ -- Hexaware Technologies Ltd, fournisseur de premier plan de services informatiques, BPO et de conseil, a annoncé qu'il s'était joint à IKOR, le cabinet de conseil en technologie basé à Hambourg, pour compléter les capacités d'ingénierie logicielle de chacun dans Guidewire pour les assureurs allemands et internationaux.

Hexaware Technologies GmbH et IKOR AG s'associent pour le lancement, la poursuite du développement et le support d'une plateforme logicielle internationale destinée à l'assurance immobilière de Guidewire Software Inc.

Hexaware et IKOR sont déjà étroitement liés au fabricant de logiciels Guidewire par le biais d'un programme de partenariat. Alexander Mueller-Herbst, vice-président Europe continentale - MD Allemagne chez Hexaware, a déclaré : « Grâce au modèle d'engagement en une seule équipe d'Hexaware et d'IKOR, les assureurs de la région DACH et d'Europe sont en mesure d'obtenir une gamme d'analyses commerciales de bout en bout, une transformation Guidewire complète, la gestion de projets, un développement technique complet et l'intégration à partir d'une source unique. » Hexaware possède une expertise approfondie dans tous les aspects technologiques des produits Guidewire, allant des services professionnels à l'assistance et à la maintenance des applications.

« Grâce à ce partenariat, nous complétons désormais les forces de chacun de manière idéale », a déclaré avec satisfaction Lars Ackermann, PDG d'IKOR. Sur son marché principal, le cabinet de conseil en technologie basé à Hambourg s'est imposé en tant que fournisseur expert proposant des solutions Guidewire personnalisées adaptées aux conditions du secteur allemand de l'assurance.

Les partenaires sont également ravis du potentiel d'activités conjointes au-delà du secteur germanophone de l'assurance. En tant que spécialiste de l'intégration technique de Guidewire et d'autres systèmes, le partenariat fournira à l'avenir des connexions de systèmes aux équipes internationales via des interfaces d'application (API), ainsi qu'une gamme de solutions automatisées spécifiques à Guidewire, telles que les tests, entre autres. « Après tout, les interfaces ne sont pas liées par le droit national, et "l'économie API" est pertinente pour tous les assureurs. De plus, la solution d'automatisation spécialisée améliorera considérablement le temps de mise en œuvre et le RSI », ont déclaré MM. Mueller et Ackermann, faisant conjointement référence à leur offre unique sur le marché.

À propos d'Hexaware

Hexaware est le fournisseur de services informatiques, BPO et de conseil de dernière génération à la croissance la plus rapide. Notre objectif consiste à occuper une position de leader en aidant notre clientèle à avoir une relation plus étroite avec ses clients et par conséquent, bénéficier d'un avantage concurrentiel. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site http://www.hexaware.com

À propos d'IKOR :

IKOR représente les idées, les concepts et la mise en œuvre depuis plus de 20 ans. En tant que consultants technologiques et fabricants de logiciels, nous soutenons le changement numérique tant pour le secteur public que pour les assureurs. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site www.ikor.de

Déclaration libératoire :

http://hexaware.com/investors/

Contact :

Sreedatri Chatterjee

sreedatric@hexaware.com

SOURCE Hexaware Technologies Ltd.