Hikvision annonce un partenariat avec les Corinthians de Sao Paulo

Dans le cadre du contrat de trois ans, Hikvision fournira au stade de 49 000 places une solution de sécurité combinant un certain nombre de produits, tels que des caméras de reconnaissance faciale basées sur l'intelligence artificielle, des caméras DarkFighter capables de fournir des images claires et en couleurs dans une obscurité quasi totale, des caméras de reconnaissance automatique de plaque d'immatriculation, des caméras Hikvision PanoVu avec vue panoramique à 360 degrés, ainsi que des équipements de contrôle d'accès, entre autres. En tant que partenaire officiel en matière de technologie de sécurité, Hikvision est également responsable de la maintenance et de l'expansion du système de sécurité de l'Arena Corinthians.

« Nous sommes très optimistes quant au partenariat signé avec Arena Corinthians. Associer notre marque à un club de renom, qui se distingue par une trajectoire réussie et bénéficie d'une visibilité nationale et internationale, concorde avec la mission de notre société. Nous nous engageons dans un partenariat prometteur avec l'équipe pour permettre à une grande partie de la population de bénéficier de ce qu'il se fait de plus innovant en matière de technologies de sécurité électroniques. Nous avons établi avec le stade de l'Ajax aux Pays-Bas un excellent partenariat qui fonctionne très bien et notre idée est de faire du stade des Corinthians un exemple de réussite et une référence pour le marché », a déclaré Marco Meirelles, directeur marketing de Hikvision Brésil.

« Notre projet étant de travailler avec des partenaires exclusifs dans différents segments, c'est avec grand plaisir que nous annonçons cet accord noué avec Hikvision pour étendre notre technologie en toute sécurité. Depuis son inauguration, l'Arena Corinthians a déjà accueilli 4 millions de fans, en comptant uniquement les jours de match. C'est pourquoi l'investissement dans ce segment est de la plus haute importance et Hikvision a vu notre potentiel en tant que plateforme d'affaires », a déclaré Luis Paulo Rosenberg, directeur marketing des Corinthians.

À propos d'Arena Corinthians

C'est à l'Arena Corinthians, inauguré en mai 2014, que les Corinthians ont inauguré la Coupe du Monde de la FIFA 2014. Le stade a accueilli 5 matches de cette compétition internationale. En 2016, il a accueilli le tournoi de football des Jeux olympiques. Stade officiel du Sport Club Corinthians Paulista, où le club détient un record enviable, l'Arena Corinthians se caractérise par le fait qu'il représente une plateforme de divertissement complète, aménagée d'espaces privilégiés pour les événements sportifs, sociaux et corporatifs.

À propos d'Hikvision

Hikvision est un important fournisseur de technologies émergentes telles que l'intelligence artificielle, l'apprentissage machine, la robotique et plus encore. Il est le plus grand fabricant de produits de vidéosurveillance au monde. Fort d'une main-d'œuvre en recherche et développement à la fine pointe de l'industrie, Hikvision produit une gamme complète de solutions et produits exhaustifs convenant à un grand éventail de marchés verticaux. En plus d'offrir une sécurité robuste, les produits Hikvision comportent des fonctions de données et de veille économique étendues pour les utilisateurs finaux. Grâce à ces fonctions, les entreprises peuvent propulser leur succès commercial et optimiser l'efficacité de leurs activités. Hikvision s'engage à offrir des produits d'une qualité et d'une sécurité optimales, et invite ses partenaires à tirer parti de ses ressources diverses en matière de cybersécurité, notamment le Centre de sécurité Hikvision.

