Hoymiles lance S-Miles Cloud, une nouvelle plate-forme puissante de surveillance en temps réel des centrales solaires sur application et navigateur mobiles

« Notre nouvelle version améliorée de la plate-forme de surveillance est conforme à la mission de Hoymiles, qui consiste à rendre l'énergie électrique plus « intelligente », à améliorer les capacités de traitement des données cloud et à prolonger le temps de réponse des données des passerelles informatiques de pointe. En fournissant un large éventail de fonctionnalités de surveillance intelligente, d'exploitation et de maintenance, nous pouvons offrir plus de valeur à nos clients, et c'est là notre principal objectif », a déclaré Zhao Yi, directeur général adjoint et directeur du centre de R&D de Hoymiles.

Accessible sous forme d'application mobile ou via un navigateur web, la plate-forme S-Miles Cloud offre un portail puissant et facile à utiliser pour entretenir efficacement les centrales solaires. Grâce au processus d'installation convivial, l'intégration de la plate-forme dans un ensemble existant peut être rapide et simple. La nouvelle plate-forme est dotée d'une interface de tableau de bord simple et claire, conçue pour les utilisateurs finaux, qui permet un affichage plus clair des données et des options supplémentaires pour une analyse approfondie. La mise à niveau comprend également une fonction de suivi en temps réel de l'avancement des mises à jour du matériel, qui affiche une barre de progression et fournit des explications détaillées sur les erreurs qui se produisent.

Une structure technique optimisée qui collecte, analyse et distribue les données permet d'améliorer l'affichage pour l'utilisateur final. La plate-forme S-Miles Cloud améliorée peut désormais offrir une analyse synchronisée des données. En tant qu'application basée sur le cloud, le traitement des données est complété par une architecture informatique parallèle qui permet une utilisation optimale de toutes les unités centrales du cluster et prend en charge une interface de programmation d'application ouverte pour les communications entre plates-formes, le partage des données et le fonctionnement à distance via une connexion à la prise TCP. La plate-forme est également compatible avec les offres matérielles les plus récentes et les plus avancées de Hoymiles, à savoir les micro-onduleurs DTU-Pro, DTU-Lite et la nouvelle version Sub-1G.

Grâce à la normalisation des données dans une centrale électrique, les opérateurs peuvent prendre des décisions plus précises basées sur des données concernant les opérations sur site qui permettent d'optimiser la production d'énergie. La nouvelle plate-forme S-Miles ne se contente pas de fournir des rapports d'état précis et opportuns, mais comprend également de nouveaux indicateurs permettant d'afficher les entrées et sorties d'énergie autoproduite pour la station solaire, afin de cartographier plus clairement l'état général de la production d'électricité.

À propos de Hoymiles

Fondée en 2012, Hoymiles est l'un des principaux fabricants de micro-onduleurs fournissant des solutions MLPE (Module-Level Power Electronics) aux investisseurs et aux utilisateurs finaux du secteur solaire. Les micro-onduleurs de Hoymiles (4 en 1 et 2 en 1) sont reconnus pour leur technologie, se classant au premier rang mondial des micro-onduleurs selon le test d'efficacité pondéré CEC du groupe CSA pendant trois années consécutives. Actuellement, les micro-onduleurs de Hoymiles sont utilisés dans de généreuses installations commerciales et domestiques sur les toits de divers pays et régions, notamment en Amérique, en Europe et en Asie.

