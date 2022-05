Huawei i Skyscanner nawiązują współpracę w zakresie lotów, aby zapewnić konsumentom jeszcze większy wybór w Petal Search

Petal Search ma wszystko, czego potrzebują osoby planujące podróże, aby przeżyć przygodę, zapewniając im wyjątkowe rekomendacje i inspiracje na kanale podróżniczym Petal Search. Dzięki zarówno treściom globalnym, jak i lokalnym, podróżni mogą tworzyć autentyczne trasy podróży dostosowane do ich upodobań. Kanał podróżniczy jest dostępny za pośrednictwem aplikacji Petal Search, wersji internetowej Petal Search, aplikacji Huawei Assistant lub po prostu po przesunięciu palcem w dół na telefonie Huawei.

Skyscanner poprzez Petal Search będzie dostępny dla 40 milionów aktywnych użytkowników Huawei Petal Search miesięcznie w 170 krajach oraz dla ponad 28 milionów aktywnych użytkowników Petal Maps miesięcznie w 160 krajach. Użytkownicy Petal Search będą mieli dostęp do tych samych treści, zasięgu i konkurencyjnych cen, do których przyzwyczaili się rodzimi użytkownicy Skyscanner.

Sonja Balcer, Director of Affiliate Marketing w Skyscanner, komentuje: „Cieszymy się z nawiązania współpracy z Huawei, która umożliwi wyszukiwanie lotów w wyszukiwarce Petal Search za pomocą naszego czołowego w branży API. Użytkownicy Petal Search będą teraz mogli znaleźć miliony kombinacji lotów do miejsc na całym świecie, a wszystko to w zasięgu ręki, wraz z najbardziej konkurencyjnymi cenami lotów i szybkimi wynikami. Nasza współpraca przypada na ważny okres dla branży turystycznej i cieszymy się, że w nadchodzących miesiącach i latach będziemy wspólnie odnosić sukcesy zarówno globalne, jak i lokalne".

Partnerstwo zostaje zawarte w momencie, gdy globalna branża lotnicza wraca do normy, a podróżni zaczynają planować letnie wakacje.

Wyszukiwarka lotów Skyscanner łączy siły z Huawei Mobile Services w czasie, gdy linie lotnicze zwiększają przepustowość i łagodzą ograniczenia transgraniczne na całym świecie. To najlepszy czas na podróżowanie, a może nawet uda się skorzystać z oferty last minute!

Z najnowszych badań przeprowadzonych na zlecenie Skyscanner wynika, że 86% podróżnych planuje wydać więcej lub tyle samo na podróże w porównaniu z okresem sprzed pandemii, a połowa z nich wydaje więcej niż wcześniej. Zapotrzebowanie na podróże powraca w wielu regionach, a liczba wyszukiwań na całym świecie wzrosła o 20% w skali miesiąca w marcu w porównaniu z lutym.

„Naszym zdaniem to doskonały moment, aby zachęcić konsumentów do powrotu do podróżowania. Chcemy wspierać ducha przygody poprzez budowanie nowych i dotychczasowych relacji partnerskich z markami z branży turystycznej i wyszukiwarek, aby pomóc w budowaniu pozycji Petal Search jako skutecznego i niezawodnego towarzysza podróży" – powiedział Jaime Gonzalo, wiceprezes Huawei Mobile Services Europe.

Jaime dodał: „Pojawienie się Skyscanner w Petal Search jest dowodem naszego zaangażowania w zapewnienie użytkownikom większego wyboru i wyznacza nowy etap w naszym dążeniu do współpracy z liderami rynku i innowatorami".

Petal Search wykorzystuje najnowsze innowacje technologiczne, aby zapewnić konsumentom na całym świecie możliwości wyszukiwania kognitywnego. Jej celem jest dostarczanie użytkownikom wysokiej jakości treści i usług, a także współpraca z wiodącymi markami i firmami ze wszystkich branż, aby ułatwić codzienne potrzeby użytkowników Huawei".

Wyszukuj loty w telefonie, korzystając z Petal Search.

Petal Search

Petal Search to mobilna wyszukiwarka napędzana sztuczną inteligencją, która sprawia, że wyszukiwanie w sieci dla użytkowników Huawei staje się niezwykle proste. Wprowadzona w 2020 roku wyszukiwarka Petal Search pozwala użytkownikom znaleźć ich ulubione aplikacje mobilne, wiadomości, zdjęcia, filmy, zakupy, usługi lokalne, loty, hotele w ramach do 20 kategorii. Wyszukiwarka wiele innowacyjnych funkcji w porównaniu z innymi podobnymi produktami i jest stale aktualizowana o nowe ulepszenia, aby zapewnić użytkownikom całkowicie nowe wrażenia z wyszukiwania. Wyszukiwarka Huawei zachowuje zgodność z ogólnym rozporządzeniem UE o ochronie danych (GDPR), lokalnymi przepisami i standardami bezpieczeństwa oraz posiada certyfikat ochrony danych ePrivacySeal GDPR. Wyszukiwarka Petal Search jest preinstalowana na każdym nowym smartfonie lub tablecie Huawei; użytkownicy mogą ją również pobrać z AppGallery lub swojej przeglądarki, albo łatwo uzyskać dostęp do wersji internetowej (www.petalsearch.com) z dowolnego urządzenia.

Więcej informacji na stronie https://consumer.huawei.com/en/mobileservices/search/

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/1828540/PetalSerach_KV_H_Travel_Skyscanner_EN.jpg

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/1828541/4_5.jpg

SOURCE Petal Search, Huawei