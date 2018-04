Hublot: Pelé apresenta novo relógio da UEFA Champions League

NYON, Suíça, 25 de abril de 2018 /PRNewswire/ --

O AZUL DOS CAMPEÕES

Fabricante do relógio oficial licenciado da UEFA Champions League™, a Hublot é a relojoeira de maior prestígio do mundo do futebol. Em seu terceiro ano de parceria com a UEFA Champions League™, o relógio da Hublot ganha um look inteiramente em azul. Enquanto aguardam para saber quem erguerá o troféu no dia 26 de maio de 2018 em Kiev, na Ucrânia, o CEO da Hublot, Ricardo Guadalupe, e o Rei Pelé apresentam o novo relógio licenciado oficial da UEFA Champions League™.

Hublot Ambassador Pelé wearing the Classic Fusion Chronograph UEFA Champions League Classic Fusion Chronograph UEFA Champions League

TODO EM AZUL

Inspirando-se nos deuses do tempo adornados em azul, a Hublot criou um relógio inteiramente na cor que é um ícone do torneio. O Classic Fusion Chronograph UEFA Champions League™, relógio licenciado oficial da competição, conta com uma imponente caixa de 45 mm em cerâmica azul polida e acetinada. A pulseira de couro de jacaré tem um tom cerúleo incomparável com costuras visíveis na cor branca. O mostrador sunray em azul exibe o logotipo da competição em tom sobre tom: o renomado símbolo da bola com oito estrelas. A parte traseira da caixa também traz o logotipo da UEFA Champions League™.

A PAIXÃO PELO FUTEBOL NÃO TEM FRONTEIRAS

Referência no mundo do futebol, a Hublot está presente em cada jogo e a cada vitória graças a parcerias com clubes de prestígio, bem como com a FIFA e com a UEFA. Juntamente com os maiores clubes e com renomados jogadores que participam de competições como a Copa do Mundo da FIFA™, a Copa das Confederações da FIFA™ e importantes torneios europeus como a UEFA Champions League™ e a UEFA Europa League™, a Hublot tem o futebol correndo nas veias. Embaixador da Hublot desde 2013, Pelé é um cidadão global e um ídolo do futebol. Com uma paixão sem limites pelo esporte das multidões, ele representa sonhos e vitórias. O Rei ganhou três vezes a Copa do Mundo (um recorde ainda inigualado) e tem dois títulos da Copa Libertadores, o torneio interclubes de maior prestígio da América do Sul e equivalente à UEFA Champions League.

