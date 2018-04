Hublot: Pelé dévoile la nouvelle montre de l' UEFA Champions League

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/681908/Hublot_Ambassador_Pele.jpg )



DU BLEU SINON RIEN

Tout comme les maîtres du Temps étaient vêtus de bleu, Hublot crée une montre entièrement nuancée de la couleur emblématique de la compétition. La Classic Fusion Chronograph UEFA Champions League[TM], montre accréditée officielle de la compétition, s'impose dans un boîtier de 45mm de diamètre en céramique bleue polie et satinée. Le cuir de la victoire s'affiche en alligator bleu surpiqué d'une couture blanche. Son cadran soleillé bleu affiche en ton sur ton le mythique Starball et ses 8 étoiles, formant un ballon qui est l'emblème de la compétition. Le fond de la boîte revêt quant à lui le logo de l'UEFA Champions League™.

LA PASSION DU FOOT SANS FRONTIERES

Incontournable dans le monde du football, Hublot est de tous les matchs et de toutes les victoires grâce à ses partenariats avec de célèbres clubs et également la FIFA et l'UEFA. Aux côtés des plus grands clubs, des joueurs stars de renom, de la Coupe du Monde de la FIFA[TM] à la Coupe des Confédérations de la FIFA, en passant par les compétitions européens majeurs, l'UEFA Champions League[TM], l'UEFA Europa League[TM], Hublot a le foot qui coule dans ses veines. A ses côtés depuis 2013, Pelé, le citoyen du Monde et icône du football, incarne le rêve et la victoire, une passion du football qui n'a pas de frontières. Le triple champion du monde, record toujours inégalé, a notamment remporté par deux fois la Copa Libertadores, la plus grande compétition des clubs en Amérique du Sud, l'alter ego de la Ligue des Champions en Europe de l'UEFA.

