Hublot: Pelè svela il nuovo modello dedicato alla UEFA Champions League

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/681908/Hublot_Ambassador_Pele.jpg )

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/681909/Classic_Fusion_Chronograph_UEFA_Champions_League.jpg )

IRRINUNCIABILMENTE BLU

Esattamente come per Maîtres du Temps, dall'inconfondibile colore blu, Hublot crea un modello interamente realizzato con le tinte dell'emblematico colore del C1. Il Classic Fusion Chronograph UEFA Champions League[TM], Official Licensed Watch della competizione, si distingue per la sua cassa da 45mm di diametro in ceramica blu lucida e satinata. Il cinturino è in alligatore blu impreziosito da impunture color bianco. Il quadrante soleil mostra tono su tono la mitica Starball e le sue 8 stelle che formano un pallone, emblema della competizione. Il fondo della cassa riporta il logo della UEFA Champions League™.

CALCIO: UNA PASSIONE SENZA FRONTIERE

Indivisibile dal mondo del calcio, Hublot vive con passione questo sport in ogni partita ed in ogni vittoria grazie alle sue solide partnership con importanti club oltre che con la FIFA e la UEFA. Al fianco dei più grandi club, di giocatori di fama mondiale, della Coppa del Mondo Femminile FIFATM e della Confederation Cup FIFA, dei campionati europei più importanti, e ancora della UEFA Champions League[TM] e della UEFA Europa League[TM], il calcio scorre nelle vene di Hublot. Insieme a Hublot dal 2013, Pelé, cittadino del mondo e icona del calcio giocato, incarna il sogno e la vittoria ed una passione per il calcio che non conosce frontiere. Il tre volte campione del mondo, record ancora oggi imbattuto, ha orgogliosamente vinto per due volte la Copa Libertadores, la più grande competizione tra club dell'America del Sud meglio nota come alter ego della UEFA Champions League europea.

SOURCE Hublot