HUH Token: a moeda "Ultimeme" recém-lançada que passou de 2.000% em três dias

SÃO PAULO, 20 de dezembro de 2021 /PRNewswire/ -- Meme coins, de acordo com os analistas, são bons indicadores para o mercado de cripto. O crescimento destas moedas anuncia uma "bull run" (aumento de volume de transações). Com outras moedas caindo das 10 principais criptomoedas, a mania das meme coins deve desaparecer à medida que a bull run continua.

Algumas das moedas digitais mais populares tiveram seu valor de mercado caindo, tirando-as do top 10 nas últimas semanas. Enquanto essa popularidade está desaparecendo rapidamente, o mais novo HUH Token está vendo um crescimento de três dígitos, com HUH Token posicionando-se entre as 20 primeiras criptomoedas negociadas no PancakeSwap.

HUH Token foi ao ar no dia 06 de dezembro e obteve um crescimento de 2.000% em aproximadamente 72 horas. Isso se deve a combinação que o HUH usa para unir o entusiasmo social com o pragmatismo claro. O token afirma ser uma moeda 'Utimeme', e não uma meme coin. Uma combinação das duas qualidades dinâmicas do mercado de bitcoin: utilidade e capacidade memética.

É declarado no white paper (documento que explica bases do projeto) que faz isso por meio de um sistema de referência único e aspirações por uma rede social. A referência é única pois permite que os titulares gerem mais dinheiro com outra moeda. Para adquiri-lo, primeiro acesse o site da HUH Token e obtenha um código; esse código é então usado por qualquer pessoa que nunca tenha comprado Tokens Huh antes. Essa compra beneficia o detentor do código com 10% do preço de compra. O referido também se beneficia ao obter uma redução no valor da venda.

HUH Token já tem 6500 detentores, uma capitalização de mercado de US$120.000,000, e um volume de negociação de 24 horas de US$2.72 milhões.

Se analisarmos outras moedas em suas primeiras semanas em comparação a HUH Tokens em seus primeiros três dias, temos um grande potencial na segunda moeda. No dia 8 ao meio-dia, houve um alto ponto de vendas, mas a queda foi absorvida em menos de 24 horas, estabelecendo um novo recorde histórico logo após. Em um futuro próximo, há planos para uma grande queima de tokens de mais de um milhão de dólares em HUH Token, aparentemente isso será uma ocorrência regular. Isso aumenta o valor do token para todos que o possuem no momento.

HUH Token é atualmente negociado em apenas uma bolsa, PancakeSwap V2, apesar de o white paper afirmar que outras bolsas estão planejadas para um futuro próximo.

