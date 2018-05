Hundreds of Mexican Businesses Call for Constructive, Peaceful Political Debate

The nation we all want requires a leadership that calls for unity, not division; that recognizes the diverse country we are; that is willing to listen to all the voices and does not engender confrontation. We are all part of this great nation, and it is together how we should keep on building it.

We are not just a few – we are hundreds of thousands of men and women, we are employers in every corner of the nation who wake up early, risk our money, pay taxes, create jobs and along with millions of employees we help move forward this country.

We believe in a Mexico that is open to the world, competitive, prosperous, and inclusive.

We believe in freedom as the fundamental cornerstone of a democratic society, including freedoms of speech, association, entrepreneurship, competition, and the freedom to dissent and think differently.

Our nation has made important gains over the last few decades, but we still face several challenges. We especially recognize that issues such as insecurity, poverty, and injustice are among those hurting our population the most.

Blaming businesses for causing most of ailments hurting our nation, mischaracterizes the nature of a sector that takes on risks and creates 9 out of every 10 jobs, contributing 8 out of every 10 Mexican Pesos invested in this nation.

Businesses are part of the solution, not the cause of the problems. The only way to systematically reduce poverty is through productive investment and formal employment.

Creating the Nation we all have dreamed of can only be achieved through a respectful dialogue in a climate of diversity and freedom where we all seek to share essential agreements. We will always be on the side of law and of democracy. We are willing to work with legitimately elected governments, just as we are also willing to raise our voices, and to dissent and point out when necessary.

All the organizations signing this statement are calling on a constructive and open dialogue, one that discusses differences through hard evidence and solid arguments, just so that we can create the Mexico we all have a right to.

Organizations signing this statement encompass hundreds of chambers and thousands of business leaders, all of whom are Working for Mexico."

SIGNATORIES:

Consejo Coordinador Empresarial CCE



Confederación de Cámaras Industriales CONCAMIN Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo CONCANACO Confederación Patronal de la República Mexicana. COPARMEX Asociación de Bancos de México ABM Consejo Nacional Agropecuario CNA Consejo Mexicano de Negocios CMN Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros. AMIS Cámara de Comercio de la Ciudad de México CANACO Cámara Nacional de la Industria de la Transformación CANACINTRA Asociación Mexicana de Instituciones Bursátiles AMIB Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología COMCE Asociacion Nacional De Tiendas De Autoservicio Y Departamentales ANTAD



Amafore AMAFORE American Chamber Mexico AMCHAM Amexcap AMEXCAP Cámara Internacional de Comercio ICC Conmexico CONMEXICO Consejo de la Comunicación CC Consejo Ejecutivo de Empresas Globales CEEG ACEITES Y MANTECAS COMESTIBLES, A.C, ASOCIACIÓN NACIONAL DE INDUSTRIALES DE ANIAME Acapulco, Centro Empresarial COPARMEX COPARMEX Acapulco Acapulco, Guerrero. Canaco Canaco Acapulco Aceites y Grasas Comestibles, Cámara Nacional de la Industria de CANIAG Aceites y Proteínas de Occidente, Cámara de CAPRO Aceites, Grasas, Jabones y Detergentes, Cámara Nacional de la Industria de CANAJAD Aerotransportes, Cámara Nacional de CANAERO Aguascalientes ,Centro Empresarial COPARMEX COPARMEX Aguascalientes Alimenticia de Jalisco, Cámara de la Industria CIAJ Alimenticias, Cámara Nacional de la Industria de Conservas CANAINCA Allende, Nuevo León. Canaco Canaco Allende Altamira, Tamaulipas, Canaco Canaco Altamira Aluminio, A.C., Instituto del IMEDAL Aluminio,Cámara Nacional de la Industria del CANALUM Alvaro Obregón, CDMX .Canaco Canaco Alvaro Ob. Ameca, Jalisco, Canaco Canaco Ameca Aparatos Domésticos, A.C., Asociación Nacional de Fabricantes de ANFAD Apatzingán.Canaco Canaco Apatzingan Arandas,Delegación COPARMEX COPARMEX Arandas Arenera del Distrito Federal y del Estado de México, Cámara Regional de la Industria CAMARENA Artes Gráficas, Cámara Nacional de la Industria de CANAGRAF Asociación Mexicana de Afores AMAFORE Asociación Mexicana de Recursos Humanos AMEDIRH Autobuses, Camiones y Tractocamiones, A.C., Asociación Nacional de Productores de ANPACT Automotriz, A.C., Asociación Mexicana de la Industria AMIA Autopartes, A.C., Industria Nacional de INA Autotransporte de Carga, Cámara Nacional del CANACAR Autotransporte de Pasaje y Turismo, Cámara Nacional del CANAPAT Azucarera y Alcoholera, Cámara Nacional de las Industrias CNIAA Bahías de Huatulco, Oaxaca. Canaco Canaco Bahías Baja California Sur, Centro Empresarial COPARMEX COPARMEX Baja Calif.Sur Baños y Balnearios, Cámara Nacional de la Industria de CANAIBAL Bicicletas, A.C., Asociación Nacional de Fabricantes de ANAFABI Calzado del Estado de Guanajuato, Cámara de la Industria del CICEG Calzado del Estado de Jalisco, Cámara de la Industria del CICEJ Calzado, Cámara Nacional de la Industria del CANAICAL Camargo, Chihuahua. Canaco CANACO Camargo Campeche, Campeche.Canaco CANACO Campeche Campeche, Centro Empresarial COPARMEX COPARMEX Campeche Canacope Cd de México. CANACOPE CDMX Canacope Córdoba, Verácruz CANACOPE Veracruz Canacope Hermosillo, Sonora CANACOPE Hermosillo Canacope Mérida, Yucatán Canacope Mérida Canacope Pachuca, Hidalgo. Canaco CANACOPE Pachuca Canacope Tampico, Tamaulipas Canacope Tampico Canales, Sonora. Canaco CANACO Canales Capilla de Guadalupe,Delegación COPARMEX COPARMEX Capilla de Guadalupe Cardel,Veracruz. Canaco Canaco Cardel Carne, A.C., Consejo Mexicano de la COMCARNE Cd. Obregón, Sonora. Canaco Canaco Cd. Obregón Celaya, Centro Empresarial COPARMEX COPARMEX Celaya Celulosa y del Papel, Cámara Nacional de las Industrias de la CNICP Cemento, Cámara Nacional del CANACEM Cerillera, Cámara Nacional de la Industria CNICER Cerveza y de la Malta, Cámara Nacional de la Industria de la CANICERM Chetumal, Centro Empresarial COPARMEX COPARMEX Chetumal Chetumal, Quintana Roo. Canaco Canaco Chetumal Chiapas, Centro Patronal COPARMEX COPARMEX Chiapas Chiapas, Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología COMCE Chiapas Chihuahua, Centro Empresarial COPARMEX COPARMEX Chihuahua Chihuahua, Chihuahua. Canaco CANACO Chihuahua Chilpancingo,Centro Empresarial COPARMEX COPARMEX Chilpancingo Chocolates, Dulces y Similares, A.C.,Asociación Nacional de Fabricantes de ASCHOCO Cinematográfica y del Videograma, Cámara Nacional de la Industria CANACINE Cintermex CINTERMEX Ciudad de México , Confederación Patronal de la COPARMEX CDMX Ciudad de México, Cámara de Comercio, Servicios y Turismo en Pequeño de la CANACOPE CDMX Ciudad de México, Centro Empresarial COPARMEX COPARMEX CDMX Ciudad del Carmen,Delegación COPARMEX COPARMEX Ciudad del Carmen Ciudad Juárez, COPARMEX COPARMEX Ciudad Juarez Ciudad Madero, Tamaulipas, Canaco. Canaco Ciudad Madero Ciudad Obregón,Centro Empresarial COPARMEX COPARMEX Ciudad Obregón Ciudad Valles,Delegación COPARMEX COPARMEX Ciudad Valles Ciudad Victoria, Centro Empresarial COPARMEX COPARMEX Ciudad Victoria Ciudad Victoria, Tamaulipas. Canaco CANACO Ciudad Victoria Coahuila Sureste, Centro Empresarial COPARMEX COPARMEX Coahuilia Sureste Coatzacoalcos,Delegación COPARMEX COPARMEX Coatzacoalcos Colima , Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología COMCE COLIMA Colima, Centro Empresarial COPARMEX COPARMEX Colima Colima, Colima. Canaco Canaco Colima Comestibles, A.C, Asociación Nacional de Industriales de Aceites y Mantecas ANAIME Concreteros Independientes, A.C., Asociación Mexicana de AMCI Conservas Alimenticias, Cámara Nacional de la Industria de CANAINCA Construcción, Cámara Mexicana de la Industria de la CMIC Consultoría, Cámara Nacional de Empresas de CNEC Costa de Chiapas, Centro Empresarial COPARMEX COPARMEX Costa de Chiapas Cozumel, Q. Roo. Canaco Canaco Coxumel Cozumel,Centro Empresarial COPARMEX COPARMEX Cozumel Cuauhtémoc, Centro Empresarial COPARMEX COPARMEX Cuaihtémoc Cuautla, Morelos. Canaco Canaco Cuautla Cuernavaca, Morelos. Canaco Canaco Cuernavaca Cultura, A.C., Coalición por el Acceso Legal a la CALC Curtiduría del Estado de Guanajuato, Cámara de la Industria de CICUR Curtiduría en Jalisco, Cámara Regional de la Industria de ? Curtiduría, Cámara Nacional de la Industria de CANALCUR Del Mayo, Sonora Canaco CANACO Del Mayo Delicias,Centro Empresarial COPARMEX COPARMEX Delicias Dolores Hidalgo, Guanajuato .Canco Canaco Dolores Hdl. Durango, Centro Empresarial COPARMEX COPARMEX Durango Durango, Consejo Coordinador Empresarial CCE Durango Durango, Durango. Canaco Canaco Durango Durango, Fedaración de Instituciones de Educación Superior FIESDUR Editorial Mexicana, Cámara Nacional de la Industria CANIEM EIKON Energy EIKON Eléctricas, Cámara Nacional de Manufacturas CANAME Electrónica de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información, Cámara Nacional de la Industria CANIETI Embellecimiento Físico, Cámara Mexicana de la Industria del CAMIEF Empresas Evaluadoras de la Conformidad, A.C., Asociación Mexicana de AMEEC Encarnación de Díaz, Delegación COPARMEX COPARMEX Encarnación de Díaz Energia, Consejo Mexicano COMENER Ensenada, Baja California. Canaco CANACO Ensenada Ensenada, Centro Empresarial COPARMEX COPARMEX Ensenada Envases Metálicos, Cámara Nacional de Fabricantes de CANAFEM Escritura y Similares, A.C., Asociación Mexicana de Fabricantes de Instrumentos para AMFIES Estaciones de Servicio, Asociación Mexicana de Proveedores de AMPES Estado de México Oriente, COPARMEX COPARMEX Edo Mex Oriente Estado de México, Centro Patronal COPARMEX COPARMEX Edo Mex Farmacéutica, Cámara Nacional de la Industria CANIFARMA Ferrocarriles, A.C., Asociación Mexicana de AMF Fonogramas y Videogramas, A.C.,Asociación Mexicana de Productores de AMPROFON Forestal, Cámara Nacional de la Industria CNIF Fraylesca, Chiapas Canaco Fraylesca Gasa, A.C.,Asociación Nacional de la Industria de la GASA Grenetinas y Derivados, A.C.,Asociación de Fabricantes de AFAD GS1 GS1 Guasave, Centro Empresarial COPARMEX COPARMEX Guasave Guasave, Sinaloa. Canaco CANACO Guasave Guerrero, A.C., Consejo de Cámaras Industriales y Empresariales de CONCAINGRO Herramientas, A.C., Asociación Nacional de Fabricantes de ANFHER Hidalgo del Parral,Centro Empresarial COPARMEX COPARMEX Hidalgo Hidalgo, COPARMEX COPARMEX Hidalgo Hierro y del Acero, Cámara Nacional de la Industria del CANACERO Huajuapan de León, Oaxaca. Canaco Canaco Huajuapan Huasteca Potosina, San Luis Potosi . Canaco Canaco Huasteca Hule y Látex del Estado de Jalisco, Cámara Regional de la Industria de CIHUL Hulera, Cámara Nacional de la Industria CNIH Incendios, A.C, Asociación Mexicana de Rociadores Automáticos Contra AMRACI Investigación Farmacéutica, A.C., Asociación Mexicana de Industrias de AMIIF Irapuato, Centro Empresarial COPARMEX COPARMEX Irapuato Jalisco, Cámara Nacional de la Industria del Vestido CANAIVE Jalisco Jalisco, A.C., Consejo de Cámaras Industriales de CCIJ Jalisco, Centro Empresarial COPARMEX COPARMEX Jalisco JALOSTOTITLÁN ,DelegaciónCOPARMEX COPARMEX Jalostitlan Jojutla, Morelos.Canaco Canaco Jojutla Joyería y Platería del Estado de Jalisco, Cámara Regional de la Industria de CRIJPEJ Juguete, A.C.,Asociación Mexicana de la Industria del AMIJU Jurídicos y Financieros, A.C.Asociación Nacional de Empresarios N/D La Paz, Baja California Sur . Canaco Canaco La Paz La Piedad, Michoacán, Canaco Canaco La Piedad Laguna, COPARMEX COPARMEX Laguna Lavanderías, Cámara Nacional de la Industria de CANALAVA Lázaro Cárdenas, Michoacán. Canaco Canaco Lázaro Cardenas Leche, Cámara Nacional de Industriales de la CANILEC León, Gto. , Canaco CANACO León León,Centro Patronal COPARMEX COPARMEX León Linares,Delegación COPARMEX COPARMEX Linares Litógrafos de México, A.C., Unión de Industriales UILMAC Los Cabos, Baja California. Canaco CANACO Los Cabos Los Cabos,Delegación COPARMEX COPARMEX Los Cabos Los Mochis, Sinaloa. Canaco CANACO, Los Mochis Maderera, Cámara Nacional de la Industria CANAINMA Maíz Industrializado, Cámara Nacional del CANAMI Mante, Tamaulipas. Canaco Canaco Mante Manufacturas Eléctricas, Cámara Nacional de CANAME Manzanillo,Centro Empresarial COPARMEX COPARMEX Manzanillo Masa y Tortilla, Cámara Nacional de la Industria de Producción de CNIPMT Matamoros, Tamaulipas. Canaco CANACO Matamoros Matamoros,Centro Empresarial COPARMEX COPARMEX Matamoros Matehuala y Norte Potosina, Centro Empresarial COPARMEX COPARMEX Matehuala, y Norte Potosina Mazatlán y del Sur de Sinaloa, Centro Empresarial COPARMEX COPARMEX Mazátlan y Sur Sinaloa Mazatlán, Sinaloa.Canaco CANACO Mazatlán Medicamentos, A.C., Asociación Nacional de Fabricantes de ANAFAM Mensajería y Paquetería, A.C., Asociación Mexicana de AMMPAC Mérida, Centro Empresarial COPARMEX COPARMEX Mérida Mérida, Yucatán, Canaco CANACO,Mérida Metálica de Guadalajara, Cámara de la Industria CIMEG Metropolitano del Edo de México, Centro Empresarial COPARMEX COPARMEX Metro Edo de Mex Mexicali, Centro Empresarial COPARMEX COPARMEX Mexicali México, A.C., Asociación de Empresas Proveedoras Industriales de APIMEX México, A.C.,Consejo de Cámaras y Asociaciones Empresariales del Estado de CONCAEM Michoacán, A.C., Asociación de Industriales del Estado de AIEMAC Michoacan, Consejo Coordinador Empresarial CCEM Michoacan, Consejo Michocano de Negocios CMN Michoacán,Centro Empresarial COPARMEX COPARMEX Michoacan Miguel Alemán, Tamaulipas. Canaco CANACO Miguel Aleman Minera de México, Cámara CAMIMEX Molinera de Trigo, Cámara Nacional de la Industria CANIMOLT Monclova, Coahuila. Canaco CANACO Monclova Monterrey, Centro de Competitividad de CCM Monterrey, Nvo. León. , Canaco CANACO MTY Morelia, Michoacán. Canaco CANACO Morelia Morelos,Centro Empresarial COPARMEX COPARMEX Morelos Mueblera de Jalisco, Cámara de la Industria CIMEJAL Navieros, A.C., Asociación Mexicana de Agentes AMANAC Navojoa, Centro Empresarial COPARMEX COPARMEX Navojoa Nayarit, Centro Empresarial COPARMEX COPARMEX Nayarit Noreste, COMCE COMCE NORESTE Normalización y Evaluación de la Conformidad, A.C., Consejo Mexicano de COMENOR Norte de Sonora,Centro Empresarial COPARMEX COPARMEX Norte de Sonora Nuevo Casas Grandes, Centro Empresarial COPARMEX COPARMEX Nuevo Casas Grandes Nuevo Laredo, COPARMEX COPARMEX Nuevo Laredo Nuevo Laredo, Tamaulipas. Canaco CANACO Nuevo Laredo Nuevo León, Asociación De Maquiladoras Y Manufactureras De Exportación de INDEX NV LEÓN Nuevo León, Cámara de Propietarios de Bienes Raices del Estado de CAPROBI Nuevo León, COPARMEX COPARMEX Nuevo León Nuevo León, Instituto para Protección Ambiental IPA Oaxaca, Centro Empresarial COPARMEX COPARMEX Oaxaca Oaxaca, Oaxaca. Canaco CANACO Oax. Occidente, Asociación De Maquiladoras Y Manufactureras De Exportación de INDEX Occidente Orizaba, Veracruz , Canaco CANACO, Orizaba Pachuca, Hidalgo. Canaco CANACO Pachuca Panificadora y Similares de México, Cámara Nacional de la Industria CANAINPA Parques Industriales, A.C., Asociación Mexicana de AMPIP Peñasco, Sonora. Canaco CANACO Peñasco Pesquera y Acuícola, Cámara Nacional de las Industrias CANAIPESCA Petróleo Nacional, A.C., Organización Nacional de Expendedores de ONEXPO Plástico, A.C., Asociación Nacional de las Industrias del ANIPAC Platería y Joyería, Cámara Nacional de la Industria de la CNIPJ Playa del Carmen, Q. Roo. Canaco CANACO, Playa del Carmen Productos Cosméticos, Cámara Nacional de la Industria de CANIPEC Productos Naturales, A.C., Asociación Nacional de la Industria de ANIPRON Profesionales, A.C., Asociación Nacional de Ejecutivos de Organismos Empresariales y ANGECAI Propiedad Intelectual, A.C., Asociación Mexicana para la Protección de la AMPPI Publicidad, A.C.,Asociación Mexicana de Agencias de AMAP Puebla, Centro Empresarial COPARMEX COPARMEX Puebla Puerto Vallarta, Centro Empresarial COPARMEX COPARMEX Puerto Vallarta Puerto Vallarta, Jalisco, Canaco CANACO Vallarta Querétaro, Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología COMCE Querétaro Querétaro, Querétaro. Canaco CANACO Qrt. Querétaro,Centro Empresarial COPARMEX COPARMEX Querétaro Química, A.C., Asociación Nacional de la Industria ANIQ Quintana Roo,Centro Empresarial COPARMEX COPARMEX Quintana Roo Radio y Televisión, Cámara Nacional de la Industria de CIRT Refrescos y Aguas Carbonatadas, A.C.,Asociación Nacional de Productores de ANPRAC Región Ciénega,Delegación COPARMEX COPARMEX Región Ciénega Restaurantes y Alimentos Condimentados, Cámara Nacional de la Industria de CANIRAC Restaurantes, A.C, Asociación Mexicana AMR Reynosa , Tamaulipas. Canaco CANACO, Reynosa Reynosa, Centro Empresarial COPARMEX COPARMEX Reynosa Rio Verde, Delegación COPARMEX COPARMEX Río Verde Riviera Nayarit, Delegación COPARMEX COPARMEX Riviera Nayarit Sabines, Coahuila. Canaco CANACO Sabines Sahuayo, Michoacán. Canaco CANACO Sahuayo Saltillo, Coahuila. Canaco CANACO Saltillo San Cristobal, Chiapas. Canaco Canaco San Cristobal SAN JUAN DE LOS LAGOS, Delegación COPARMEX COPARMEX SanJuan de los Lagos San Luis Potosí,Centro Empresarial COPARMEX COPARMEX San Luis Potosi San Luis Río Colorado, Sonora. Canaco CANACO San Luis San Martín, Centro Empresarial COPARMEX COPARMEX San Martín Seguridad, A.C., Asociación Nacional de la Industria de la ANAINSE Silao-Romita, Guanajuato CANACO Silao-Romita Sinaloa,Centro Empresarial COPARMEX COPARMEX Sinaloa Sujeciones Mecánicas, A.C., Asociación Nacional de Fabricantes de ANFSME Suplementos Alimenticios, A.C., Asociación Nacional de la Industria de ANAISA Sur, COMCE COMCE SUR Tabasco,Centro Empresarial COPARMEX COPARMEX Tabasco Tableros de Madera, A.C., Asociación Nacional de Fabricantes de ANAFATA Tacámbaro, Michoacan. Canaco CANACO Tacámbaro Tamaulipas , Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología COMCE TAMAULIPAS Tamaulipas-Texas, AC, Cluster Internacional de Energía de CLIETT Tamazunchale, San Luis Potosi. Canaco Canaco Tamazunchale Tampico, Centro Empresarial COPARMEX COPARMEX Tampico Taxco, Guerrero. Canaco Canaco Taxco Tecate, Baja California.Canaco Canaco Tecate Tecomán, Colima. Canaco Canaco Colima Tehuacán,Centro Empresarial COPARMEX COPARMEX Tehuacán Telecomunicaciones por Cable, Cámara Nacional de la Industria de CANITEC Tepatitlán, Centro Empresarial COPARMEX COPARMEX Tepatitlán Tepic, Nayarit.Canaco CANACO Tepic Tequilera, Cámara Nacional de la Industria CNIT Texcoco, Estado de México. Canaco CANACO Texcoco Textil de Occidente, Cámara CTEXO Textil de Puebla y Tlaxcala, Cámara de la Industria CITEX Textil, Cámara Nacional de la Industria CANAINTEX Tijuana, Centro Empresarial COPARMEX COPARMEX Tijuana Tlanepantla, Estado de México. Canaco CANACO Tlanepanlta Tlaquepaque, Jalisco. Canaco CANACO Tlaquepaque Tlaxcala, Centro Empresarial COPARMEX COPARMEX Tlaxcala Tonalá, Jalisco. Canaco CANACO Tonalá Torreón , Coahuila. Canaco CANACO Torreón Tortillas de los Estados de Tlaxcala, Veracruz y Puebla, Cámara Regional de Productores de CARIT Transformación de Nuevo León, Cámara de la Industria de CAINTRA Transformación del Estado de Jalisco, Cámara Regional de la Industria de CARINTRA Transporte Marítimo, Cámara Mexicana de la Industria del CAMEINTRAM Transporte Privado, A.C.,Asociación Nacional de ANTP Transporte, Consejo Mexicano CMET Turismo, Cámara Nacional de Autotransporte de Pasaje y CANAPAT Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Canaco Canaco Tuxtla Uruapan, Michoacán. Canaco Canaco Uruapan Vales, A.C.,Asociación de Sociedades Emisoras de ASEVAL Valladolid, Centro Empresarial COPARMEX COPARMEX Valladolid Valle de Santiago, Guanajuato, Canaco Canaco Valle de Santiago Valle de Toluca, Estado de México. Canaco Canaco. Valle de Tol Valle del Fuerte, Centro Empresarial COPARMEX COPARMEX Valle Fuerte Ventas Directas, A.C., Asociación Mexicana de AMVD Veracruz, A.C., Asociación de Industriales del Estado de AIEVAC Veracruz, Veracruz. Canaco CANACO Veracruz Veracruz,Centro Empresarial COPARMEX COPARMEX Veacruz Vestido, Cámara Nacional de la Industria del CANAIVE Vinculación Tecnologica, Centro CAINTRA-CCM CVT Vivienda, Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de CANADEVI Xalapa, Veracruz. Canaco Canaco Xalapa Xalapa,Centro Empresarial COPARMEX COPARMEX Xalapa Zacatecas, Zacatecas. Canaco Canaco Zac. Zacatecas,Centro Empresarial COPARMEX COPARMEX Zacatecas Zamora, Michoacán, Canaco Canaco Zamora Zitacuara, Michoacán, Canaco. Canaco Zitacuaro Zitacuaro, Michoacán, Canaco. Canaco Zitacuro Zona Norte de Veracruz,Delegación COPARMEX COPARMEX Zona Norte Veracruz Zona Sur Poniente, Morelos. Canaco Canaco Zona Sur Morelos Estado de México, Asociación de Industriales del AIEM Asociación de Industriales del Estado de Michoacán, A.C. AIEMAC República Mexicana, Confederación de Asociaciones de Agentes Aduanales de la CAAAREM Cerveceros de México CERVECEROS AIEM

AIEMAC

CAAAREM

CAREINTRA



