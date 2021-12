IBRI elege membros para Conselho de Administração e para Conselho Fiscal

SÃO PAULO, 20 de dezembro de 2021 /PRNewswire/ -- Os associados do IBRI (Instituto Brasileiro de Relações com Investidores) elegeram membros para Conselho de Administração e para Conselho Fiscal, que assumirão em janeiro de 2022 para mandato de dois anos.

Na Assembleia Geral Ordinária de 15 de dezembro de 2021, foram eleitos em ordem alfabética:

Conselho de Administração

Anastácio Ubaldino Fernandes Filho

Diego Carneiro Barreto

Eduardo Pavanelli Galvão

Geraldo Soares Leite Filho

Guilherme Nahuz

Guilherme Setubal Souza e Silva

Phillipe Casale

Rafael Olegário da Costa

Renata Oliva Battiferro

Rodrigo dos Reis Maia

Rodrigo Lopes da Luz

Sandra Silva Calcado

Conselho Fiscal

Almir da Silva Mota

Fernando Augusto Lopes Silva

Luis A. O. Navarro

A votação dos membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal teve início em 16 de novembro de 2021 e terminou em 15 de dezembro de 2021. Os associados puderam votar via processo eletrônico ou presencial na sede do IBRI. O sistema de votação e o resultado foram auditados pela PwC.

FONTE Assessoria de Comunicação do IBRI (Instituto Brasileiro de Relações com Investidores)

