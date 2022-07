Ilha Comprida recebe evento de Stand Up gratuito

Uma equipe de professores certificados irá ensinar aos participantes todas as etapas para aproveitar o Stand Up, primeiramente fora d'água, com alongamento e aquecimento, posicionamento sobre a prancha e manuseio do remo somadas às regras de segurança no mar. Já dentro d'água, os alunos experimentam as sensações de remar sobre o pranchão.

O projeto socioesportivo é aberto para atender desde crianças a partir dos 6 anos até jovens, adultos e pessoas da terceira idade. E a equipe técnica do SUP Para Todos também está preparada para receber pessoas com deficiência. Toda essa ação tem como propósito promover a iniciação esportiva, a saúde e o bem-estar de moradores e turistas de Ilha Comprida.

"O SUP Para Todos oferece à população acesso gratuito ao esporte, através da experiência maravilhosa do stand up. O evento é inclusivo e promove a integração social entre comunidade local e turistas. É quando a magia toma forma", declarou Romeu Andreatta, idealizador do projeto.

O SUP Para Todos é realizado graças ao Governo do Estado de São Paulo, por meio de chamamento público da Secretaria de Esportes do Estado de São Paulo. Idealizado pela ABIEP – Associação Brasileira de Esportes com Prancha, o evento tem suporte da Prefeitura Municipal de Ilha Comprida e apoio de mídia da ALMA SURF.

SERVIÇO:

Evento: SUP PARA TODOS

Datas: 12 a 17 de julho de 2022

Horário: 9 às 17 horas

Local: ILHA COMPRIDA – Av. São Paulo, sem nº; bairro do Balneário Adriana, na Lagoa do Parque Linear.

Informações: www.abiep.com.br / www.almasurf.com.br

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1857085/sup_para_todos.jpg

FONTE SUP Para Todos

