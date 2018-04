Importante empreiteira de perfuração recebe e implementa nova tecnologia em ferramentas de mitigação de riscos com o BOP

A BRMS vem desenvolvendo a tecnologia por 3 anos e obteve a designação de iniciativa STAR (Segurança, Tecnologia e Inspeção) com a seção BAST (sigla em inglês para Best Available and Safest Technology (a Melhor Tecnologia Mais Segura Disponível)) do departamento de programas da sede da agência BSEE devido ao seu potencial de aprimorar a segurança no OCS com capabilidades rápidas de resposta para problemas e falhas no controle de poços em serviço.

Os empreiteiros e operadores de perfuração que instalam o sistema têm agora acesso às informações completas sobre o modo potencial de falhas e podem estruturar as capabilidades do equipamento antes de colocar o sistema em funcionamento. Além da habilidade do sistema de avaliar o design, foi concluído um estudo completo e abrangente sobre a detecção e a resolução de problemas, verificação de falhas e principalmente um plano de contingência baseado no design do sistema para evitar interrupções nas capabilidades do controle do poço.

A BRMS emite a "Declaração de Fatos", mediante pedido, para a inspeção regulatória e da indústria que inclui todas as informações relevantes necessárias para que os tomadores de decisão obtenham planos de ação corretiva que podem ser acordados por todas as partes envolvidas na perfuração offshore. Tradicionalmente este processo requer horas, dias ou até mesmo semanas para que se chegue a um consenso. Os problemas com ação demorada e resultados inconsistentes são as forças que motivam o desenvolvimento dos sistemas.

O sistema da BRMS é projetado para remover a emoção e a opinião do processo da tomada de decisões e se concentra puramente nos fatos técnicos de cada caso analisado. Todas as análises incluem uma avaliação dos requisitos mínimos regulatórios e do setor, determinações de importância com base no design e planos de contingência para que os operadores do equipamento possam reagir rapidamente para manter o controle do equipamento no momento desejado.

A indústria possui agora a habilidade única de avaliar os cenários de falhas potenciais antes de colocar seus sistemas em serviço. Esta oportunidade ajuda o setor offshore a definir claramente as contingências operacionais com base em informações pré-avaliadas.

A BRMS dedica-se a ajudar empreiteiros e operadores de perfuração a entender 100% dos riscos envolvidos com o equipamento BOP sendo fundamental para o sucesso operacional e a previsibilidade.

A BRMS gostaria de agradecer a todos do setor de perfuração offshore, inclusive aos operadores, empreiteiros de perfuração, fabricantes de equipamentos originais (OEMs na sigla em inglês) e à agência BSEE pelas informações que conduziram ao desenvolvimento final desta solução baseada na tecnologia. Gostaríamos de agradecer especialmente à Famic Technologies pela cooperação no desenvolvimento dos ambientes virtuais Smart-Sim e à Oilonyx Risk Solutions pela sua participação garantindo que a BRMS esteja em conformidade com a norma IEC60812 para avaliação de riscos.

