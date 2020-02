In un video spettacolare, Volvo presenta i suoi quattro nuovi camion mettendoli uno sull'altro, con tanto di Presidente in cima

Nel settore dei veicoli pesanti, presentare un nuovo camion richiede già molte risorse, ma presentarne quattro contemporaneamente è qualcosa di unico. Nel rinnovare l'intera gamma di veicoli pesanti con cabina avanzata, Volvo Trucks ha adottato un approccio diverso.

Ambientato in piena notte, l'insolito video inizia mostrando la torre di camion come fosse un enorme monolite che brilla in lontananza. Nelle inquadrature successive, si vedono dei lupi in primo piano e si intravede una conducente. Mentre il video si avvicina al momento culminante tra fumo e giochi di luci, vediamo che l'uomo in piedi sulla torre di camion non è altri che Roger Alm, presidente di Volvo Trucks.

Guarda il video "Volvo Trucks - The Tower feat. Roger Alm"



La presentazione del video arriva un giorno prima del lancio ufficiale in Europa della gamma di veicoli pesanti con cabina avanzata con i modelli Volvo FH, Volvo FH16, Volvo FM e Volvo FMX, che rappresentano circa i due terzi dei veicoli Volvo Trucks consegnati.

"Questo lancio è il più grande di sempre per Volvo Trucks. I camion porteranno grandi vantaggi per i nostri clienti, sia in termini di profitti, sia di capacità di competere per i migliori business e i migliori conducenti. Girare questo video per me è stata un'esperienza particolare, perché diciamo che ho un certo rispetto per le grandi altezze. Sono uno con i piedi per terra", ha detto Roger Alm, presidente di Volvo Trucks.

Il video è stato girato alla fine del 2019 in Svezia, su un circuito di prova fuori da Göteborg, città di origine di Volvo. Come rivelato nel making of, la torre di camion e moltissimi effetti scenici sono reali, incluso il fumo e le luci.

"Ci è voluto circa un mese per progettare e costruire la torre e garantirne la guidabilità in sicurezza. In sostanza a rendere possibile tutto questo è stato il Volvo FMX, il robusto veicolo per la cantieristica che, con il suo nuovo tandem da 38 tonnellate, ha potuto trasportare il peso degli altri veicoli. Ma erano necessarie anche una velocità e una stabilità costanti, rese possibili dalla tecnologia Volvo Dynamic Steering e da un conducente esperto", ha dichiarato Markus Wikström, ingegnere di Volvo Trucks e membro del team di ingegneri che si è occupato della torre.

Clicca qui per vedere il video del making of.

Per ulteriori informazioni, visita il sito Web di Volvo Trucks e i canali social:



www.volvotrucks.it

www.facebook.com/volvotrucksitalia

www.instagram.com/volvotrucksitalia

www.linkedin.com/company/volvo-trucks-italia

www.youtube.com/c/VolvoTrucksItalia

A proposito di Volvo Trucks

Volvo Trucks offre soluzioni di trasporto complete per clienti professionali ed esigenti, con una gamma completa di veicoli per carichi medi e pesanti. L'assistenza clienti è garantita da una rete globale di concessionarie con 2.100 punti di assistenza in oltre 130 paesi. I veicoli Volvo vengono assemblati in 14 paesi in tutto il mondo. Nel 2019, in tutto il mondo sono stati consegnati circa 131.000 veicoli Volvo Trucks. Volvo Trucks fa parte del Gruppo Volvo, uno dei maggiori produttori mondiali di camion, autobus, macchinari per i cantieri e motori marittimi e industriali. Il Gruppo Volvo fornisce inoltre soluzioni per servizi finanziari e di assistenza. Il lavoro di Volvo Trucks si basa sui valori fondamentali di qualità, sicurezza e rispetto per l'ambiente.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1095034/Volvo_Trucks.jpg

Per ulteriori informazioni, contattare:

Monica Marchiella, Communication, Volvo Trucks Italia

Tel: +39-337-120-8683

E-mail: monica.marchiella@volvo.com

SOURCE Volvo Trucks