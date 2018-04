Inauguration du nouveau monument culturel « Mémorial du Fondateur » à Abu Dhabi

Pour consulter la version multimédia de ce communiqué de presse, veuillez cliquer sur le lien suivant : https://www.multivu.com/players/uk/8312551-cultural-landmark-founders-memorial-uae/

Invitant à une exploration artistique de la vie, de l'héritage et des valeurs du Cheikh Zayed, le mémorial offre une occasion unique de découvrir l'histoire et la culture des ÉAU. Diverses expériences visent à révéler des aspects du patrimoine social, culturel et environnemental du pays, notamment par le biais de l'art, d'histoires et d'expositions.

Leader mondial et initiateur de changement, Cheikh Zayed était un humaniste et un défenseur de l'environnement de renommée mondiale qui prônait le respect, le développement durable, l'éducation et l'autonomisation des femmes. Parmi ses nombreuses réalisations nationales et internationales, il a été le pionnier de l'unification des sept émirats indépendants qui a conduit à la fondation des Émirats arabes unis en 1971 et, en 1997, le Fond Mondial pour la Nature (WWF) lui a décerné le prix du Panda d'or.

The Constellation, pièce maîtresse du mémorial, est une œuvre d'art monumentale conçue par l'artiste public Ralph Helmick. Avec 1 327 formes géométriques suspendues sur plus de 1 000 câbles, l'installation est un portrait tridimensionnel dynamique du Cheikh Zayed qui peut être admirée différemment depuis plusieurs points de vue. La nuit, les formes brillent comme des étoiles, évoquant l'intemporalité de la vision du Cheikh Zayed comme lumière directrice. Abritée dans un pavillon de 30 mètres de haut, The Constellation est l'une des plus grandes installations artistiques en son genre. Son utilisation du portrait abstrait à une telle échelle est unique.

Le Mémorial du Fondateur comprend 3,3 hectares d'espaces publics magnifiquement aménagés avec des plantes indigènes des ÉAU et de la péninsule arabique. Le mémorial abrite un jardin du sanctuaire avec des bancs et un canal d'irrigation traditionnel (ou « falaj »), un jardin historique où les visiteurs découvrent les plantes médicinales du désert, et une passerelle surélevée offrant une vue imprenable sur The Constellation, le golfe Persique et la ville.

L'expérience multimédia instructive du Centre d'accueil permet aux visiteurs d'explorer le patrimoine émirien en découvrant l'héritage du Cheikh Zayed à travers des images d'archives rares, des histoires personnelles de personnes qui le connaissaient et la voix du défunt leader lui-même.

Des guides touristiques culturels émiriens organisent des visites gratuites du site.

S.E. le Dr Yousef Al Obaidli, directeur général du Mémorial du Fondateur, a déclaré : « Grâce à l'ouverture du Mémorial du Fondateur, les touristes ont une merveilleuse opportunité d'en apprendre plus sur les Émirats arabes unis dans le contexte du dirigeant visionnaire qui a fondé la nation. Ici, les visiteurs peuvent découvrir les valeurs universelles du Cheikh Zayed et sa formidable contribution au monde en tant que défenseur du développement humain, de l'environnement et du bien-être des gens. »

Ralph Helmick a déclaré : « Cheikh Zayed ben Sultan Al Nahyane est une figure mondiale unique dont l'esprit est palpable dans l'ensemble des Émirats arabes unis et au-delà. Il était donc essentiel que son héritage inspire la conception de The Constellation. Alors qu'il supervisait une modernisation sans précédent, Cheikh Zayed est resté ancré dans le monde physique. The Constellation n'est donc pas une représentation figurative traditionnelle. Elle incarne une re-création active de sa ressemblance, explorant les limites de la perception à travers des moments oscillants entre abstraction et représentation. Dit simplement, l'œuvre s'attache à fusionner le terrestre et le céleste. »

Le Mémorial du Fondateur est gratuit et ouvert au public tous les jours.

