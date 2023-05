Incogni engage des poursuites contre le groupe GfK pour avoir ignoré le droit des clients à l'oubli en vertu du RGPD

VILNIUS, Lituanie, 3 mai 2023 /PRNewswire/ -- Incogni, une société de protection de la vie privée, a déposé une plainte et une demande d'application auprès de l'Autorité néerlandaise de protection des données contre le groupe GfK, la plus grande société d'études de marché en Allemagne. La plainte allègue que GfK a systématiquement ignoré les demandes de suppression de données des clients d'Incogni, y compris près de 500 demandes de clients néerlandais exerçant leur droit à l'effacement en vertu de l'article 17 du RGPD. La plainte d'Incogni comprend également une demande d'application, qui formule un appel formel à l'Autorité néerlandaise de protection des données à prendre les mesures nécessaires pour assurer la conformité de GfK aux lois et règlements pertinents.

« Les entreprises qui entravent l'exercice des droits des consommateurs en matière de protection des données constituent un problème généralisé. Incogni est convaincu que la protection des données est un aspect fondamental de la protection des droits individuels à la vie privée, de la promotion des valeurs démocratiques et du développement humain à l'ère numérique. Nous intentons une action en justice pour veiller à ce que les demandes de suppression de données soient prises au sérieux par les entreprises qui acquièrent, détiennent ou échangent des informations personnelles », a déclaré Darius Belejevas , directeur d'Incogni.

Le groupe GfK est la plus grande société d'études de marché en Allemagne, qui fournit des données et des renseignements à l'industrie des biens de consommation. Le groupe a rendu inutilement difficile pour les clients d'Incogni la suppression de leurs données personnelles.

Le RGPD accorde le droit à l'oubli aux citoyens de l'Union européenne (UE) et de l'Espace économique européen (EEE). Cela signifie que les entreprises sont tenues de supprimer les renseignements personnels des résidents lorsqu'on leur demande de le faire.

Les résidents de ces juridictions peuvent exercer ce droit en soumettant des demandes appropriées à toute entreprise qui détient leurs données, y compris des entreprises comme le groupe GfK. Le RGPD interdit également à ces entreprises d'entraver l'exercice de ces droits, punissant souvent les infractions par des amendes importantes.

L'objectif des poursuites d'Incogni va au-delà de la plainte actuelle contre GfK ; en effet la société considère qu'un traitement efficace des demandes de suppression de données est la première étape d'une mission plus large visant à établir un paysage numérique plus équitable et axé sur le respect de la vie privée.

« Les entreprises qui traitent de grandes quantités de données d'utilisateurs, en particulier les courtiers en données, compliquent souvent la suppression des données des individus. Beaucoup de ces entreprises demandent des renseignements personnels sensibles pour remplir une demande de suppression », a conclu Darius Belejevas.

L'impact potentiel de la mesure demandée par l'Autorité néerlandaise de protection des données est considérable, car les entreprises qui gèrent des quantités importantes de données d'utilisateurs, en particulier les courtiers en données, font souvent obstacle de façon injustifiée et illégale aux personnes qui cherchent à supprimer leurs renseignements personnels. Ces obstacles peuvent prendre de nombreuses formes, certaines entreprises demandent des données personnelles très sensibles pour traiter les demandes de suppression. Les résultats de ces poursuites seront probablement suivis de près par les entreprises opérant dans l'UE et au-delà.

Incogni est un service de suppression de renseignements personnels qui aide les clients à se retirer des bases de données des courtiers en données. Avec le lancement des suppressions de sites de recherche de personnes, Incogni est désormais l'un des services de suppression de renseignements personnels les plus complets sur le marché, couvrant plus de 180 courtiers en données. La mission de l'entreprise est de permettre aux personnes de prendre le contrôle de leurs renseignements personnels et de protéger leur vie privée. Avec sa plateforme ergonomique et ses demandes de suppression automatisées, Incogni permet aux clients de se retirer facilement des bases de données des courtiers en données, ce qui leur permet d'économiser des centaines d'heures de travail fastidieux.

