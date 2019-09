Incomparável taxa de hash da BitHarp para a mineração de criptomoedas

TORONTO, 27 de setembro de 2019 /PRNewswire/ -- O crescente mercado global da criptomoeda está atualmente muito movimentado com a introdução recente de dois equipamentos de mineração extraordinários, o Lyre Miner e o Harp Miner do BitHarp Group Limited (www.bitharp.com). Ao invés de concentrar-se apenas em participantes da mineração altamente proficientes e experientes em tecnologia, estes dois produtos foram desenvolvidos para permitir aos entusiastas ocasionais e também aos mineradores de pequeno porte fazer fortuna com a mineração da criptomoeda.

Durante anos, a mineração da criptomoeda presenciou melhorias significativas. Contudo, devido à natureza altamente técnica, a área apresentava oportunidade limitada ou inexistente para aqueles que não dominam a tecnologia. A BitHarp já alterou esta percepção ao criar dois equipamentos pré-configurados que apenas necessitam ser conectados para a obtenção de uma experiência descomplicada em mineração de criptomoedas.

Em menos de um mês no mercado, o Lyre Miner e o Harp Miner foram usados por muitos usuários sem nenhum background técnico para obter retornos saudáveis em seus investimentos. Isso foi possível devido ao poder extraordinário da função hash oferecida pelos produtos. Além disso, com o baixo consumo de energia de 600 W e 2400 W respectivamente, o Lyre Miner e o Harp Miner estão entre os hardwares de mineração mais energeticamente eficientes do mercado.

O Lyre Miner e o Harp Miner podem ser usados para a mineração de Bitcoin, Ethereum, Litecoin e Dash com o seguinte poder de hash:

Lyre Miner: 335 TH/s para Bitcoin, 55 GH/s para Litecoin, 14 GH/s para Ethereum e 9 TH/s para Dash

Harp Miner: 2000 TH/s para Bitcoin, 300 GH/s para Litecoin, 75 GH/s para Ethereum e 50 TH/s para Dash.

Os mineradores da BitHarp são adequados para o uso doméstico devido à baixa geração de calor e de ruído. Além disso, diferente de centenas de produtos no mercado, o Lyre Miner e o Harp Miner não necessitam de um grande espaço. A BitHarp está atualmente realizando uma campanha promocional, que encerrará no dia 2 de outubro, que oferece 3 mais 1 para ambos os produtos.

Para mais informações sobre o Lyre Miner e o Harp Miner acesse https://www.bitharp.com/.

Sobre a BitHarp: Sediada em Nova Zelândia, a BitHarp é uma empresa fabricante de equipamentos de criptomineração do mais alto desempenho e flexibilidade desenvolvidos para tornar a mineração mais fácil e rentável para os investidores.

FONTE BitHarp Group Limited

