Influenciadora digital Glayda Artuso dá cursos e palestras para ensinar sua técnica de coloração

Com fotos de seus cortes, tratamentos e colorações em sua página, a mineira consegue apresentar a qualidade de seu trabalho, que inclusive já lhe rendeu o título de embaixadora no Brasil e nos Estados Unidos (EUA), uma das maiores marcas brasileiras de cosméticos, a Truss Professional, que comercializa seus produtos em todo o mundo.

Glayda, que é formada em Direito, descobriu seu amor pela profissão de cabeleireira quando ainda era estudante universitária. "Eu estava no meu 7º período da faculdade e comecei a namorar o hairstylist Gilson Bitencourt. Ao sair do curso pela manhã e ir para o seu salão a tarde, percebia como era tudo tão informal e diferente do que aprendemos em Direito.

Eu vi ali uma oportunidade de negócio e de crescimento. Fiz inicialmente um curso de gestão em salão, mas quando vi já estava apaixonada pelo trabalho de fazer cabelo em si" afirma Glayda.

A partir desse momento, a influenciadora digital se especializou e criou seu próprio método e estilo de trabalho. "Quando eu criei as minhas técnicas de cor muitas pessoas não acreditavam e até me criticavam, mas é exatamente a essa minha técnica de cor que faz com que os alunos me procurem hoje", explicou.

O sucesso da hairstylist lhe rendeu, além de muitas clientes e cursos, a participação no maior evento de cabelo dos Estados Unidos, o Behind The Chair. "No ano passado fui a única profissional feminina a participar de um workshop para 4 mil profissionais americanos, que é o Behind The Chair. Este ano já lecionei dois cursos em Miami, sendo que um deles foi para treinar a equipe de profissionais americanos que trabalham para a Truss Profesional", contou.

No momento, a influenciadora dá cursos presenciais na cidade de Timóteo, onde já recebeu alunos do Paraguai, Colômbia, Argentina, México, Cuba, Estados Unidos, França, Bolívia. "Além dessas capacitações presenciais, criei meu método de ensino online, onde leciono para alunos de todo o mundo. Deixo aqui o meu segredo: faça o que ninguém nunca fez. Esse é o meu diferencial", concluiu.

