Informações Biográficas - Danilo Soares fundador da DSoares, relata crescimento rápido nos últimos 05 anos, e os planos para a expansão mundial

Em 2018, um ano muito promissor para a empresa, adquiriu uma de suas concorrentes, a Projesol, fundada em 1993, que pertencia a Mateus Bicalho, COO E Co-Fundador da Hotmart. Nesse mesmo ano, abriu sua filial na Florida (EUA) e participou dos principais congressos e feiras de geotécnia e mineração do mundo no ultimo ano.

Devido ao crescimento de sua companhia, e a necessidade de suprir a demanda das empresas estrangeiras, resolveu investir mais de 10 milhões de reais em sondas hidráulicas.

DSoares, considerada a maior empresa brasileira de sondagem offshore e onshore atualmente, foi um dos destaques da SEFE9 (9º Seminário de Engenharia de Fundações Especiais e Geotecnia), que foi realizado em Junho de 2019, com o maior estande do setor.

Danilo recebeu recentemente, uma proposta de 70 milhões de reais, para vender 100% de sua operação. Segundo ele, além de ter muito espaço ainda para crescer no Brasil, principalmente na área de prospecção mineral, pretende continuar a expansão na América do Norte, como sua filial nos EUA e iniciar as operações em outros países da América Latina e na Europa.

