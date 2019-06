Instituto dos Profissionais de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo, IPLD, promove o 1º Congresso de PLD-FT

SÃO PAULO, 6 de junho de 2019 /PRNewswire/ -- O 1º Congresso de Profissionais de PLD-FT aconteceu em São Paulo, nos dias 04 e 05 de junho e contou com cerca de 300 pessoas. O evento reuniu, em um mesmo espaço, profissionais da área, tanto do setor público quanto do privado, para troca de ideias e experiências. Representantes dos órgãos reguladores abordaram temas como os Novos Marcos Regulatórios do Banco Central, CVM e Susep. O congresso também contou com a presença de Procuradores da República e representantes da Polícia Civil e Federal.

O encontro proporcionou debates enriquecedores acerca dos temas relacionados. Nos dois dias eventos os congressistas puderam acompanhar painéis com mais de 30 especialistas da área de PLD-FT, presenças como a do Presidente do Coaf, Superintendente Geral da CVM e Chefe de Divisão no Departamento de Supervisão de Conduta do Banco Central.

No primeiro dia, o ciclo de painéis começou com um dos assuntos mais esperados, os Agentes do Sistema de Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro. Pela tarde, a jornada de conteúdo voltou com um painel sobre A Dinâmica do Terrorismo e de seu Financiamento. Para encerrar o dia, o tema abordado foi a Lava Jato, a maior operação anticorrupção da história do Brasil.

Já no segundo dia, os congressistas puderam acompanhar um conteúdo mais prático. Com as perspectivas dos setores público e privado, foram apresentadas Ferramentas e Tecnologias Utilizadas no Combate e Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo. Nesse contexto, a tecnologia foi tratada como uma grande aliada nessa luta. Também foram abordados o Novo Marco Regulatório da Susep e Novas Perspectivas do Coaf. Pela tarde, foi discutida a relação entre o Brasil e o Sistema Internacional de Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo. Por fim, o Procurador da República encerrou o segundo dia em um painel riquíssimo, cujo tema foi a Lava Jato, mas dessa vez sobre a operação no Rio de Janeiro.

Ao final dos dois dias de evento, os congressistas e palestrantes estiveram inseridos em um ambiente voltado ao aprimoramento profissional e muito networking. Entre os participantes, havia representantes de bancos, seguradoras, meios de pagamento e funcionários públicos. Após o encerramento, a relevância do conteúdo apresentado durante o evento foi muito elogiada pelos presentes.

FONTE Instituto dos Profissionais de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo (IPLD)

